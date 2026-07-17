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Азербайджан обыграл Швейцарию на чемпионате Европы

Отдел спорта
17 июля 2026, 23:19 457

Молодежная сборная Азербайджана по баскетболу одержала свою вторую победу на чемпионате Европы U-20 в дивизионе «B». На турнире, проходящем в Братиславе, была обыграна команда Швейцарии - 72:66.

Самым результативным в составе нашей команды был Дерин Беркоз, набравший 25 очков. 15 очков на счету Исмаила Абдуллаева, 14 - Мурада Бабаева.

Это был матч за 9-16-е места. Выиграв, сборная Азербайджана получила право бороться за 9-12-е места. Следующий соперник - победитель матча Босния и Герцеговина - Дания.

Ранее на групповом этапе Азербайджан проиграл Швеции (58:85), обыграл Словакию (72:66), уступил Ирландии (47:54) и Северной Македонии (57:67). Заняв в группе из пяти команд 4-е место, подопечные Анара Сарыева отправились в борьбу за 9-16-е места. Всего на чемпионате Европы в дивизионе «B»выступает 21 сборная.

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