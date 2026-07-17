Азербайджан обыграл Швейцарию на чемпионате Европы

Молодежная сборная Азербайджана по баскетболу одержала свою вторую победу на чемпионате Европы U-20 в дивизионе «B». На турнире, проходящем в Братиславе, была обыграна команда Швейцарии - 72:66.
Самым результативным в составе нашей команды был Дерин Беркоз, набравший 25 очков. 15 очков на счету Исмаила Абдуллаева, 14 - Мурада Бабаева.
Это был матч за 9-16-е места. Выиграв, сборная Азербайджана получила право бороться за 9-12-е места. Следующий соперник - победитель матча Босния и Герцеговина - Дания.
Ранее на групповом этапе Азербайджан проиграл Швеции (58:85), обыграл Словакию (72:66), уступил Ирландии (47:54) и Северной Македонии (57:67). Заняв в группе из пяти команд 4-е место, подопечные Анара Сарыева отправились в борьбу за 9-16-е места. Всего на чемпионате Европы в дивизионе «B»выступает 21 сборная.