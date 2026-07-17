Судно пыталось «без разрешения» пройти Ормуз. Иран его атаковал

Вооруженные силы Ирана атаковали судно, шедшее под флагом Таиланда, за попытку пройти Ормузский пролив «без разрешения» Тегерана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По его информации, судно «проигнорировало предупреждения» со стороны иранских ВМС и попыталось продолжить путь в акватории пролива, но было атаковано ВС Ирана
На опубликованном видео видны повреждения судна.
Iran says the Revolutionary Guard's navy targeted a Thai-flagged ship in the Strait of Hormuz on Friday after the vessel "ignored warnings and attempted to transit without obtaining permission."— Iran International English (@IranIntl_En) July 17, 2026
A video published by IRGC-affiliated media appeared to show damage to the vessel. pic.twitter.com/69HjOMpK0H