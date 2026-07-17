USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Байрамов в Москве о войне России и Украины
Новость дня
Байрамов в Москве о войне России и Украины

Судно пыталось «без разрешения» пройти Ормуз. Иран его атаковал

видео
17 июля 2026, 23:41 476

Вооруженные силы Ирана атаковали судно, шедшее под флагом Таиланда, за попытку пройти Ормузский пролив «без разрешения» Тегерана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его информации, судно «проигнорировало предупреждения» со стороны иранских ВМС и попыталось продолжить путь в акватории пролива, но было атаковано ВС Ирана

На опубликованном видео видны повреждения судна.

Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану
Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану призыв американского политика
00:20 162
Нью-Йоркское эхо WUF13 в Баку
Нью-Йоркское эхо WUF13 в Баку Город, который услышали
17 июля 2026, 16:17 1930
Нефть подскочила выше 88 долларов
Нефть подскочила выше 88 долларов обновлено 23:25
17 июля 2026, 23:25 949
Протесты в Украине не утихают: «Верните Федорова!» «Сырского прочь»
Протесты в Украине не утихают: «Верните Федорова!» «Сырского прочь» фото и видео; обновлено 23:10
17 июля 2026, 23:10 3550
Новое оружие Израиля: «Гипноз»
Новое оружие Израиля: «Гипноз»
17 июля 2026, 22:14 2082
США готовятся к «масштабному» наступлению на Иран. Тегеран грозит «полным уничтожением»
США готовятся к «масштабному» наступлению на Иран. Тегеран грозит «полным уничтожением» обновлено 23:55
17 июля 2026, 23:55 2505
Россия заявила о поражении пяти кораблей в портах Украины
Россия заявила о поражении пяти кораблей в портах Украины фото; обновлено 20:55
17 июля 2026, 20:55 4686
Опасный рейс. Кто посылает азербайджанских моряков на смерть?
Опасный рейс. Кто посылает азербайджанских моряков на смерть? НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
17 июля 2026, 17:36 3115
В Севастополе «ситуация усложнилась»: со светом все плохо
В Севастополе «ситуация усложнилась»: со светом все плохо
17 июля 2026, 19:59 2068
Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ
Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ обновлено 19:19
17 июля 2026, 19:19 6089
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами новость дополнена
17 июля 2026, 18:26 2222

ЭТО ВАЖНО

Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану
Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану призыв американского политика
00:20 162
Нью-Йоркское эхо WUF13 в Баку
Нью-Йоркское эхо WUF13 в Баку Город, который услышали
17 июля 2026, 16:17 1930
Нефть подскочила выше 88 долларов
Нефть подскочила выше 88 долларов обновлено 23:25
17 июля 2026, 23:25 949
Протесты в Украине не утихают: «Верните Федорова!» «Сырского прочь»
Протесты в Украине не утихают: «Верните Федорова!» «Сырского прочь» фото и видео; обновлено 23:10
17 июля 2026, 23:10 3550
Новое оружие Израиля: «Гипноз»
Новое оружие Израиля: «Гипноз»
17 июля 2026, 22:14 2082
США готовятся к «масштабному» наступлению на Иран. Тегеран грозит «полным уничтожением»
США готовятся к «масштабному» наступлению на Иран. Тегеран грозит «полным уничтожением» обновлено 23:55
17 июля 2026, 23:55 2505
Россия заявила о поражении пяти кораблей в портах Украины
Россия заявила о поражении пяти кораблей в портах Украины фото; обновлено 20:55
17 июля 2026, 20:55 4686
Опасный рейс. Кто посылает азербайджанских моряков на смерть?
Опасный рейс. Кто посылает азербайджанских моряков на смерть? НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
17 июля 2026, 17:36 3115
В Севастополе «ситуация усложнилась»: со светом все плохо
В Севастополе «ситуация усложнилась»: со светом все плохо
17 июля 2026, 19:59 2068
Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ
Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ обновлено 19:19
17 июля 2026, 19:19 6089
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами новость дополнена
17 июля 2026, 18:26 2222
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться