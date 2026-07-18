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Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану

призыв американского политика
00:20 164

Генеральный директор компании Henry Public Relations, соучредитель RedPresswire, комментатор Newsmax Брайан Лейб призвал отменить поправку 907 к закону  США «О поддержке свободы» (Freedom Support Act) 1992 года и начать поставки американских истребителей Азербайджану.

Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X. «Нам необходимо отменить раздел 907 закона США «О поддержке свободы» (Freedom Support Act) 1992 года и продавать американские истребители нашему стабильному и надежному союзнику — Азербайджану», — написал Лейб.

Раздел 907 закона «О поддержке свободы» был принят Конгрессом США в 1992 году, ограничив тем самым оказание прямой государственной помощи Азербайджану. После событий 11 сентября 2001 года президент США получил право ежегодно приостанавливать действие этой поправки в интересах национальной безопасности, но вопрос полной отмены пока остается предметом споров и дискуссий в США.

Ранее Лейб заявлял, что отношения между США и Азербайджаном «никогда не были столь прочными», подчеркнув важность стратегического партнерства двух стран.

Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану
Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану призыв американского политика
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Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану
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