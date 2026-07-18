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Российские силовики патрулируют очереди за бензином

01:01 440

Власти Челябинской области РФ отправили полицейских следить за очередями на автозаправках в целях «обеспечения порядка и безопасности». Решение об этом было принято на совещании с участием губернатора Алексея Текслера. Меры коснутся самых загруженных АЗС, передает The Moscow Times.

В регионе действуют лимиты на продажу топлива (20-40 литров в одни руки), различающиеся в зависимости от сети. Сейчас время ожидания в очереди на заправках составляет минимум 2,5 часа.

Патрулирование на заправках в регионе ввели после того, как водитель, желающий получить бензин без очереди, устроил стрельбу из травматического пистолета на АЗС «Газпрома» в Челябинске. В результате один человек был госпитализирован с ранениями. Полиция возбудила уголовное дело о побоях.

Челябинская область — 13-й регион, привлекший силовиков для контроля обстановки на АЗС, обострившейся из-за топливного кризиса в России, отмечает TMT. Аналогичные меры действуют в Астраханской, Иркутской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Орловской и Томской областях, а также в Забайкальском и Ставропольском краях. В этих регионах очереди на заправках патрулируют полицейские и сотрудники Росгвардии.

В Ростовской области и Краснодарском крае за обстановкой на АЗС следят казаки, в Новосибирской области — народные дружинники. В Томской области для помощи полицейским также задействовали участников войны с Украиной.

Топливный кризис, возникший из-за массированных ударов ВСУ по российской нефтепереработке, к концу июня охватил почти всю страну. В большинстве регионов ввели лимиты на заправку — от 20 до 40 литров бензина и до 80 литров дизеля на автомобиль, а также запретили продажу в канистры.

В результате на АЗС возникли километровые очереди. После этого власти начали устанавливать другие ограничения, среди них — продажа бензина по QR-кодам и заправка по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры регистрационного номера автомобиля.

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