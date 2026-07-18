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Венгрия не меняется

01:10 423

Венгрия снова заблокировала продвижение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. На заседании Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 17 июля Будапешт не поддержал открытие для Киева переговорных кластеров №2 и №3. Об этом «Европейской правде» сообщил источник в структурах ЕС.

При этом венгерская сторона заявила о готовности начать процесс открытия кластера №3 для Молдовы, однако остальные страны Евросоюза выступили против раздельного подхода к двум государствам-кандидатам. Из-за отсутствия консенсуса решение принято не было, обсуждение перенесли на следующее заседание COELA, которое состоится 22 июля и станет последним перед летним перерывом в работе Совета ЕС. После этого эксперты по вопросам расширения соберутся только 1 сентября.

Это не впервые, когда Венгрия тормозит переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз. 26 июня Будапешт единственный заблокировад совместное заявление всех 27 государств — членов Евросоюза в поддержку продвижения Украины и Молдовы к членству в ЕС. Тогда венгерские власти потребовали исключить из текста формулировку о необходимости принять Украину в ЕС «как можно скорее».

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснял позицию Будапешта тем, что не считает правильным открывать для Украины сразу все переговорные кластеры.

В июне Евросоюз официально открыл для Украины и Молдовы первый переговорный кластер, посвященный фундаментальным вопросам, включая верховенство права и функционирование демократических институтов. Всего переговорный процесс разделен на шесть тематических кластеров, открытие первого из них ознаменовало переход от подготовительного этапа к непосредственным переговорам об условиях будущего членства.

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