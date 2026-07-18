Венгрия не меняется

Венгрия снова заблокировала продвижение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. На заседании Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) 17 июля Будапешт не поддержал открытие для Киева переговорных кластеров №2 и №3. Об этом «Европейской правде» сообщил источник в структурах ЕС.

При этом венгерская сторона заявила о готовности начать процесс открытия кластера №3 для Молдовы, однако остальные страны Евросоюза выступили против раздельного подхода к двум государствам-кандидатам. Из-за отсутствия консенсуса решение принято не было, обсуждение перенесли на следующее заседание COELA, которое состоится 22 июля и станет последним перед летним перерывом в работе Совета ЕС. После этого эксперты по вопросам расширения соберутся только 1 сентября.