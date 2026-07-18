Трамп грозит Канаде

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Канады в том, что они «недостаточно ухаживают за своими лесами», из-за чего по американской территории распространяется дым от пожаров.

По словам американского президента, это обходится бюджету США в миллиарды долларов. Трамп предложил добавить эти расходы к уже введенным тарифам США на канадские товары.

«Мы считаем, что Канада несет ответственность за то, что не содержит свои леса в надлежащем виде. Из-за этого в США наблюдается загрязнение воздуха, а это опасно для здоровья», - написал Трамп в соцсети Truth Social, сообщив, что в ближайшее время обсудит эту проблему с премьером Канады Марком Карни.

По данным Канадского межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами, сейчас в стране зафиксировано более 800 действующих пожаров. 53 из них возникли в последние сутки. Дым достигает некоторых районов на северо-востоке США, в том числе Нью-Йорка.