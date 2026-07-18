USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Байрамов в Москве о войне России и Украины
Новость дня
Байрамов в Москве о войне России и Украины

Трамп грозит Канаде

01:24 320

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Канады в том, что они «недостаточно ухаживают за своими лесами», из-за чего по американской территории распространяется дым от пожаров.

По словам американского президента, это обходится бюджету США в миллиарды долларов. Трамп предложил добавить эти расходы к уже введенным тарифам США на канадские товары.

«Мы считаем, что Канада несет ответственность за то, что не содержит свои леса в надлежащем виде. Из-за этого в США наблюдается загрязнение воздуха, а это опасно для здоровья», - написал Трамп в соцсети Truth Social, сообщив, что в ближайшее время обсудит эту проблему с премьером Канады Марком Карни.

По данным Канадского межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами, сейчас в стране зафиксировано более 800 действующих пожаров. 53 из них возникли в последние сутки. Дым достигает некоторых районов на северо-востоке США, в том числе Нью-Йорка.

Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану
Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану призыв американского политика
00:20 1419
Нью-Йоркское эхо WUF13 в Баку
Нью-Йоркское эхо WUF13 в Баку Город, который услышали
17 июля 2026, 16:17 2137
Нефть подскочила выше 88 долларов
Нефть подскочила выше 88 долларов обновлено 23:25
17 июля 2026, 23:25 1174
Протесты в Украине не утихают: «Верните Федорова!» «Сырского прочь»
Протесты в Украине не утихают: «Верните Федорова!» «Сырского прочь» фото и видео; обновлено 23:10
17 июля 2026, 23:10 4197
Новое оружие Израиля: «Гипноз»
Новое оружие Израиля: «Гипноз»
17 июля 2026, 22:14 2793
Ночь боевых действий: военное противостояние Ирана и США
Ночь боевых действий: военное противостояние Ирана и США обновлено 01:35
01:35 3722
Россия заявила о поражении пяти кораблей в портах Украины
Россия заявила о поражении пяти кораблей в портах Украины фото; обновлено 20:55
17 июля 2026, 20:55 4972
Опасный рейс. Кто посылает азербайджанских моряков на смерть?
Опасный рейс. Кто посылает азербайджанских моряков на смерть? НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
17 июля 2026, 17:36 3310
В Севастополе «ситуация усложнилась»: со светом все плохо
В Севастополе «ситуация усложнилась»: со светом все плохо
17 июля 2026, 19:59 2275
Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ
Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ обновлено 19:19
17 июля 2026, 19:19 6306
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами новость дополнена
17 июля 2026, 18:26 2384

ЭТО ВАЖНО

Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану
Отменить 907-ю поправку и продать истребители Азербайджану призыв американского политика
00:20 1419
Нью-Йоркское эхо WUF13 в Баку
Нью-Йоркское эхо WUF13 в Баку Город, который услышали
17 июля 2026, 16:17 2137
Нефть подскочила выше 88 долларов
Нефть подскочила выше 88 долларов обновлено 23:25
17 июля 2026, 23:25 1174
Протесты в Украине не утихают: «Верните Федорова!» «Сырского прочь»
Протесты в Украине не утихают: «Верните Федорова!» «Сырского прочь» фото и видео; обновлено 23:10
17 июля 2026, 23:10 4197
Новое оружие Израиля: «Гипноз»
Новое оружие Израиля: «Гипноз»
17 июля 2026, 22:14 2793
Ночь боевых действий: военное противостояние Ирана и США
Ночь боевых действий: военное противостояние Ирана и США обновлено 01:35
01:35 3722
Россия заявила о поражении пяти кораблей в портах Украины
Россия заявила о поражении пяти кораблей в портах Украины фото; обновлено 20:55
17 июля 2026, 20:55 4972
Опасный рейс. Кто посылает азербайджанских моряков на смерть?
Опасный рейс. Кто посылает азербайджанских моряков на смерть? НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
17 июля 2026, 17:36 3310
В Севастополе «ситуация усложнилась»: со светом все плохо
В Севастополе «ситуация усложнилась»: со светом все плохо
17 июля 2026, 19:59 2275
Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ
Танкеры, корабль, нефтяной терминал и крупнейший НПЗ России под ударом ВСУ обновлено 19:19
17 июля 2026, 19:19 6306
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами
После замены министра обороны Зеленский посовещался с боевыми командирами новость дополнена
17 июля 2026, 18:26 2384
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться