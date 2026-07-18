Трамп обратился к сестре Линдси Грэма

Президент США Дональд Трамп посоветовал Дарлин Грэм - сестре недавно умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма - баллотироваться в американский Сенат, чтобы на постоянной основе занять его место.

«Я попросил Дарлин во имя нашей страны принять участие 11 августа 2026 года во внеочередных республиканских праймериз, чтобы затем баллотироваться в сенат. Надеюсь, Дарлин согласится. Это лучший способ почтить память ее брата Линдси», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что готов поддержать кандидатуру Дарлин Грэм.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм скоропостижно скончался 12 июля. Он считался одним из наиболее влиятельных сенаторов-республиканцев и близким политическим союзником Трампа.

Дарлин Грэм ранее согласилась временно, до внеочередных выборов, занять место брата в сенате. Младшая сестра Линдси Грэма тоже член Республиканской партии. Однако, в отличие от брата, самостоятельной политической карьеры у нее до недавних пор не было.