Уникальное открытие ученых: обнаружили похожую на Землю планету с атмосферой

Американские ученые сообщили, что им впервые удалось обнаружить планету, которая по основным параметрам напоминает Землю и обладает атмосферой. Это небесное тело так же обращается вокруг звезды и находится в зоне, где теоретически возможно существование жизни, информирует BBC News.

По мнению исследователей, это открытие стало самым серьезным из имеющихся на данный момент свидетельством, что за пределами Солнечной системы могут существовать миры, похожие на нашу Землю. В атмосфере этой планеты найден гелий. В нем жизнь невозможна, но там могут присутствовать и другие газы.

Автор исследования, доктор Колин Черубим из Гарвардского университета заявил, что «мы стали первыми, кто обнаружил атмосферу на каменистой планете, находящейся в обитаемой зоне возле другой звезды».

Планета, о которой идет речь, называется LHS 1140 b, она расположена на расстоянии 48 световых лет от Земли и вращается вокруг красного карлика — ее звезда намного меньше и холоднее, чем Солнце.

Важность нового открытия в том, что оно теоретически приближает нас к одному из важнейших научных достижений: обнаружению жизни на другой планете, отмечает BBC News.

Ученые подчеркивают, что этого рубежа они пока не достигли. Для этого небесное тело обязано находиться на нужном расстоянии от своей звезды: если оно расположено слишком близко, температура будет очень высокой, а если далеко, то будет чересчур холодно.

Пока ученые нашли в этой атмосфере только гелий — предположительно в верхних частях атмосферы. В инертном гелии жизнь невозможна. Но в нижних слоях атмосферы LHS 1140 b могут присутствовать и другие газы.

Доктор Дэвид Шарбоно из Гарвардского университета говорит, что самое важное — это то, что найдена планета с твердой поверхностью и атмосферой.