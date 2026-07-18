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Трамп в востооге: «Как же хорош Месси, а Роналду – отличный человек»

02:43 273

Президент США Дональд Трамп похвалил игру капитанов сборных Аргентины, Португалии и Англии: Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Гарри Кейна.

«Как же хорош Месси. Он стал автором хет-трика в Канзас-Сити, а хет-трик, как я понимаю, это нечто очень редкое», - сказал американский лидер на мероприятии в Trump Tower на Манхэттене с участием главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Великие игроки рождаются с особенным (даром). Я знаю, что Роналду один из них, я знаком с ним, он отличный человек. В Англии также есть отличный игрок, с которым я играю в гольф. Это Гарри (Кейн), он фантастически проявил себя. Думаю, было ошибкой ставить его в защиту», - добавил президент США.

Ситуацию с приостановкой дисквалификации американского форварда Фоларина Балогуна Трамп считает «самой запоминающейся» на чемпионате мира по футболу.

«Это был замечательный турнир, равных которому нет. Он был наполнен духом соперничества и незабываемыми моментами. Наверное, самым незабываемым был момент, когда одному джентльмену дали красную карточку. Я вынужден был позвонить Джанни и дать ему совет. Я сказал: «Джанни, я советую допустить этого парня до игры». Нет, такого я не говорил - я сказал, что хотел бы подать жалобу», - сказал Трамп, признавшись, что «понятия не имел, что за этим последует».

«Вы в очередной раз приняли отличное решение», - добавил Трамп, обратившись к главе ФИФА.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге. 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна. Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Трамп подтвердил, что звонил Инфантино по этому вопросу и попросил пересмотреть решение о дисквалификации футболиста.

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