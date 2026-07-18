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Украина бьет по Подмосковью и выжигает «теневой флот». Заявление Зеленского

обновлено 12:22; фото; видео
12:22 2918

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на склады Wildberries ответом на российские удары по украинской гражданской инфраструктуре. Он заявил, что они «использовались агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования». Об этом украинский президент написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня наши дальнобойные санкции были применены по трем направлениям на территории России, а также на временно оккупированных украинских территориях и в море. В частности, в ответ на российские удары по украинской гражданской инфраструктуре, по нашим городам и общинам, были поражены два крупных логистических объекта — в Московской и Тамбовской областях, на расстоянии более 500 и около 700 километров от линии фронта.

Они использовались агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. Также был поражен нефтеперерабатывающий объект», — говорится в сообщении Зеленского.

*** 10:55

Силы беспилотных систем ВСУ провели очередной этап военной операции под кодовым названием «Молочка», целью которой является «теневой флот» России. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Броуди (Мадьяр).

По словам Мадьяра, в период с 6 по 18 июля ударам подверглись 172 судна, которые связывают с «теневым флотом» Российской Федерации.

География зафиксированных ударов распределилась следующим образом: 118 единиц плавсредств были поражены в Азовском море, еще 54 — в Черном море.

В ночь на 18 июля в результате действий беспилотников СБС из строя были выведены последние 13 судов из этого списка. Среди них: восемь сухогрузов, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир и два плавучих крана.

Основной целью операции называется блокировка морской логистики, используемой для транспортировки нефти, топлива и других грузов в обход международных санкций.

По заявлению украинской стороны, тактика ударов направлена на повреждение систем навигации и управления судов без разрушения их корпусов. Такой подход применяется для лишения плавсредств хода при одновременном снижении рисков экологического ущерба и разливов нефтепродуктов в акватории.

*** 10:07

Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазе в Подмосковье. По данным телеграм-каналов, на территории предприятия в городе Ногинск произошло возгорание, на месте работают спасатели, пожарные и оперативные службы. Предварительно, 26 человек пострадали.

В целях безопасности пришлось эвакуировать родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия, пациентов и персонал перевели в другие медучреждения, утверждает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Также, пишут российские телеграм-каналы, был атакован склад Wildberries в Электрострали. 24 человека получили ранения, часть пострадавших в тяжёлом состоянии.

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