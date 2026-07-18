TRIPP+ заходит в Армению через шахту…

Российский банк ВТБ продал второе по запасам месторождение меди и молибдена в Армении «Тегут» Константину Соколову, российско-американскому бизнесмену, близкому к президенту Дональду Трампу и недавно назначенному руководителем фонда TRIPP+. Документы, поданные в электронный реестр юридических лиц Армении, показывают, что новым акционером ЗАО «Тегут» является компания Dynamic Frontier Holdings. Эта компания не зарегистрирована в Армении; по открытым источникам, она была основана в августе 2025 года в американском штате Техас. Из документов, полученных армянской службой радио «Свобода» в налоговом реестре штата Техас, известно, что эту компанию возглавляет Константин Соколов.

Как уже сообщалось, Госдепартамент США создал фонд TRIPP+ с капиталом в 201 миллион долларов для финансирования инфраструктурных, энергетических и инвестиционных проектов в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Константин Соколов, российско-американский частный инвестор, был назначен главой фонда.

Фонд был создан в рамках инициативы «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP) и сможет предоставлять кредиты, осуществлять инвестиции в акционерный капитал и выделять гранты на проекты в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Основные средства фонда будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, энергетики, добычи критически важных полезных ископаемых и развитие частного сектора.

Соколов был известен в Армении еще до прихода в фонд TRİPP+ в качестве совладельца телекоммуникационной компании Viva Armenia. В 2024 году он приобрел 20 процентов акций компании.

Оценочные запасы «Тегут» достигают 450 миллионов тонн руды. Там также находится горно-обогатительная фабрика, введенная в эксплуатацию более 10 лет назад. Рудник эксплуатировался компанией Vallex Group, принадлежащей бизнесмену Валерию Меджлумяну.

Следует отметить, что зарегистрированная в Швейцарии компания Vallex Group осуществляла незаконную добычу полезных ископаемых в Карабахе в годы армянской оккупации через свою дочернюю компанию Base Metals. Незаконная деятельность этой компании на месторождениях в Кяльбаджаре и Агдере была приостановлена в конце 2022 года. В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в сентябре 2023 года, Азербайджан восстановил полный суверенитет над всей территорией Карабаха, включая эти месторождения.

Известно, что Меджлумян получил кредит от российского банка для инвестиций в медно-молибденовое месторождение в Армении. В 2018 году Vallex Group не смогла погасить свои кредитные обязательства перед ВТБ, и месторождение было передано российскому государственному банку ВТБ в обмен на долг в размере 380 миллионов долларов. Согласно декларации, поданной в начале 2026 года, 49,95% акций ЗАО «Тегут» принадлежали банку ВТБ, а оставшиеся акции находились в собственности других бенефициаров, назначенных банком. Российский банк ранее заявлял о своем намерении продать компанию в связи с неспособностью ее эксплуатировать.

Армянские СМИ пишут, что кризис на «Тегуте» начался в 2022 году, после российского вторжения в Украину. Поскольку ВТБ является российским государственным банком, он оказался под западными санкциями, что привело к проблемам с поставками меди и молибдена покупателям в другие страны. На руднике начались сокращения. В 2023 году «Тегут» возобновил работу, хотя и частично.

22 апреля этого года генеральный директор ВТБ Андрей Костин объявил, что банк находится на завершающей стадии продажи актива. Уже тогда в СМИ стало известно, что Константин Соколов заинтересован в покупке месторождения.

11 июня компания Kuprar RA, бенефициарные владельцы которой не были раскрыты, обратилась в Комиссию по защите конкуренции и прав потребителей Армении с просьбой разрешить приобретение акций ЗАО «Тегут». Комиссия предоставила это разрешение 7 июля, и таким образом Kuprar RA стала новым владельцем медно-молибденового месторождения.

Хотя информация об акционерах компании не была включена в электронный реестр, журналисты позже идентифицировали ее владельца как армянского бизнесмена Сергея Вирабяна. Вирабян, ранее работавший в армянской банковской системе, подтвердил эту информацию, заявив, что именно он «покупал и продавал третьей стороне» кредитные обязательства ЗАО «Тегут» перед российским банком.

Этот факт свидетельствует о том, что из-за санкций, введенных Соединенными Штатами против России и банка ВТБ, Константин Соколов приобрел медно-молибденовое месторождение не напрямую у банка, а у компании, основанной Вирабяном. Фактически, при продаже рудника был задействован механизм, в результате которого долг компании был сначала переведен из российского банка в другую компанию, которая, погасив кредитные обязательства, якобы продала рудник американской компании Dynamic Frontier Holdings по более высокой цене.