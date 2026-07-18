Иран разбушевался

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ударов с применением баллистических ракет и беспилотников по расположенному в Бахрейне центру наведения с использованием искусственного интеллекта (ИИ), который США использовали для выбора целей атак, а также по складу морских беспилотников американской армии.
Согласно сообщению, удар по складу американских морских беспилотных аппаратов в Бахрейне был нанесен в ответ на атаки США по гражданской инфраструктуре Ирана, включая мосты. Иранская сторона заявляет об уничтожении объекта.
Также сообщается, что мишенью атаки иранских баллистических ракет и десятков беспилотников в Бахрейне стал центр наведения с использованием искусственного интеллекта, который применялся США для определения целей ударов.
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Иран атаковал как минимум две иорданские базы на этой неделе, в результате чего несколько американских военнослужащих получили ранения после удара по их объекту, сообщили телеканалу CBS News несколько официальных лиц США, говоривших на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены давать публичные комментарии.
На данный момент сообщений о погибших среди американцев или иорданцев не поступало. Степень тяжести ранений остается неясной.
Военные самолеты США часто используют иорданские военные объекты.