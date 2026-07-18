Иран разбушевался

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении ударов с применением баллистических ракет и беспилотников по расположенному в Бахрейне центру наведения с использованием искусственного интеллекта (ИИ), который США использовали для выбора целей атак, а также по складу морских беспилотников американской армии.

Согласно сообщению, удар по складу американских морских беспилотных аппаратов в Бахрейне был нанесен в ответ на атаки США по гражданской инфраструктуре Ирана, включая мосты. Иранская сторона заявляет об уничтожении объекта.

Также сообщается, что мишенью атаки иранских баллистических ракет и десятков беспилотников в Бахрейне стал центр наведения с использованием искусственного интеллекта, который применялся США для определения целей ударов.