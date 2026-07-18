ЦРУ о том, сколько живут российские военные

По словам Рэтклиффа, экономическая модель КНР во многом базируется на заимствовании и копировании иностранных технологий при последующей государственной субсидии этих процессов. Директор ЦРУ добавил, что в отличие от России, чья экономика сопоставима с масштабами штата Техас, Китай способен вести конкуренцию с Соединенными Штатами во всех ключевых сферах.

Коснувшись ситуации на поле боя в Украине, Рэтклифф сообщил, что по имеющимся оценкам, средняя продолжительность жизни российского военнослужащего после прибытия на передовую сейчас составляет от 20 до 30 минут. Столь высокий уровень потерь он связал с активным применением недорогих специализированных беспилотников, работающих на базе искусственного интеллекта.

Глава ЦРУ также привел данные по изменению линии фронта. За 18 месяцев с момента его вступления в должность площадь контролируемых Россией территорий Украины увеличилась незначительно — с 19% до 20%. По оценке ведомства, темпы продвижения российских войск существенно замедлились благодаря эффективности украинской стороны в ведении асимметричных боевых действий и массовом использовании беспилотных технологий.