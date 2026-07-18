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ЦРУ о том, сколько живут российские военные

11:57 601

Потенциальное технологическое превосходство Пекина представляет серьезную угрозу для США, которую Вашингтон не должен допустить, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф.

По словам Рэтклиффа, экономическая модель КНР во многом базируется на заимствовании и копировании иностранных технологий при последующей государственной субсидии этих процессов. Директор ЦРУ добавил, что в отличие от России, чья экономика сопоставима с масштабами штата Техас, Китай способен вести конкуренцию с Соединенными Штатами во всех ключевых сферах.

Коснувшись ситуации на поле боя в Украине, Рэтклифф сообщил, что по имеющимся оценкам, средняя продолжительность жизни российского военнослужащего после прибытия на передовую сейчас составляет от 20 до 30 минут. Столь высокий уровень потерь он связал с активным применением недорогих специализированных беспилотников, работающих на базе искусственного интеллекта.

Глава ЦРУ также привел данные по изменению линии фронта. За 18 месяцев с момента его вступления в должность площадь контролируемых Россией территорий Украины увеличилась незначительно — с 19% до 20%. По оценке ведомства, темпы продвижения российских войск существенно замедлились благодаря эффективности украинской стороны в ведении асимметричных боевых действий и массовом использовании беспилотных технологий.

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