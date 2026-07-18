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В Баку будет жарко

12:39 1274

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, будет преобладать северо-западный ветер. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 23-26°, днем 29-33° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливневые осадки, гроза, град. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-26°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.

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