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«Цифровой кочевник», краудфандинг и венчурные фонды — что меняется в законодательстве?

12:47 899

Министерство цифрового развития и транспорта провело общественное обсуждение законодательных инициатив в сфере инновационной экосистемы, предусмотренных Планом действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы.

В мероприятии приняли участие представители банковского сектора, платежных организаций, финтех- и ИКТ-компаний, участники инновационной экосистемы, инвесторы и эксперты. 

Выступая на мероприятии, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов отметил, что План действий по ускорению цифрового развития в Азербайджанской Республике на 2026–2028 годы является ключевой дорожной картой цифровой трансформации страны. Документ охватывает четыре стратегических направления, четыре поддерживающих фактора и в общей сложности 58 инициатив.

По словам заместителя министра, стратегическими направлениями Плана действий являются цифровизация, искусственный интеллект, инновации и кибербезопасность. Основными задачами являются интеграция цифровых услуг для граждан, бизнеса и государства в единую экосистему, внедрение искусственного интеллекта в качестве стратегического инструмента развития, формирование инновационной экосистемы и современной нормативно-правовой базы, а также укрепление национальной цифровой устойчивости.

Рашад Гасанов подчеркнул, что в рамках направления, посвященного развитию инноваций, планируется укрепить финансовую устойчивость инновационной экосистемы, увеличить экспорт ИКТ-услуг и превратить Азербайджан в региональный технологический центр.

Он также призвал представителей частного сектора активно использовать новые возможности, которые создаются благодаря реализуемым реформам. Было отмечено, что предлагаемые законодательные инициативы и меры государственной поддержки будут способствовать развитию инновационного предпринимательства, созданию конкурентоспособных технологических компаний, привлечению инвестиций и росту экспорта ИКТ-услуг. Их эффективное использование станет важным вкладом в развитие инновационной экосистемы страны и достижение цели по превращению Азербайджана в региональный технологический центр.

Затем председатель Правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов представил презентацию о ходе реализации Плана действий и подготовленных законодательных инициативах.

Было отмечено, что разработанный пакет законодательных изменений является одной из наиболее масштабных реформ, формирующих современную правовую основу технологического развития Азербайджана. Он предусматривает внесение изменений в 33 закона, 9 указов Президента и 3 постановления Кабинета Министров. Основная цель реформ — сделать Азербайджан одним из наиболее привлекательных региональных центров для технологических компаний, инновационного бизнеса и инвесторов.

В ходе презентации были представлены предложения по созданию правовой базы для инвестиционных инструментов SAFE и Convertible Note, широко применяемых в международной практике для финансирования стартапов, а также по внедрению механизма ESOP, предоставляющего сотрудникам возможность приобретения доли в компании.

Кроме того, участникам была представлена информация о налоговых стимулах для венчурных инвестиций, правовом регулировании краудфандинга, механизмах надзора со стороны Центрального банка, защите прав инвесторов и требованиях финансового мониторинга.

Также были представлены инициативы, предусматривающие стимулирование научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности (R&D), налоговые льготы для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, правовую и налоговую поддержку инновационных экспериментов, внедрение визы «Цифровой кочевник», либерализацию валютных операций для технологических компаний, упрощение международных расчётов и создание специальных условий для участия стартапов в государственных закупках.

В рамках общественного обсуждения состоялся широкий обмен мнениями по предлагаемым законодательным изменениям, касающимся краудфандинга, деятельности венчурных фондов и финансово-банковских аспектов реализации проектов, предусматривающих предоставление льгот. Участники получили ответы на интересующие вопросы, а также представили свои предложения и рекомендации.

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