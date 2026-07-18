Кадыров со спецназом рвется воевать с НАТО

«Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку Украине. Если они сами никак не поймут, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за всем происходящим. Как только почувствуют запах тротила, как только услышат рокот Калашникова и лязг Т-90, сразу все поймут и придут к истине. Пора открыть огонь, и делов-то!», - написал Кадыров, опубликовав при этом заявление президента РФ Владимира Путина с предупреждениями в адрес тех, «у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события».

Мы — пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном Верховным Главнокомандующим направлении, а отряды спецназа буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности. Земля всегда пылала под ногами врагов России, будет плавить она их и дальше, Владимир Владимирович! Вы только поставьте задачу, а остальное мы сделаем.

Не помешало бы начать и с тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам. Если они сами никак не поймут, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за всем происходящим, значит, настало время не просто им это популярным, доступным языком рассказывать, а взять и вдолбить все это в их мерзкие натовские глотки.

Им не понять, что Россия сейчас ведёт щадящие боевые действия с минимальными потерями среди гражданского населения. Но как только мы отпустим тормоза нашей боевой машины, как только наши жернова начнут молоть их кости, все западные лидеры выстроятся в очередь, чтобы выразить свои глубокие извинения», – заявил Кадыров.