Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана

Во 2-ом жилом массиве поселка Локбатан, расположенного в Гарадагском районе Баку, до сих пор нет даже минимальных условий для нормальной жизни: отсутствует канализация, а подачу воды порой останавливают на недели. Дороги, которые никогда не видели асфальта, остаются непроходимыми не только в дождь и снег, но и в жаркое лето: камни, ухабы и пыль превращают любое передвижение в мучение. Сотрудники haqqin.az по обращению жителей выехали на место и ознакомились с их проблемами.

Жители говорят, что их ситуация зашла в тупик. Проходят годы, а бесчисленные обращения в соответствующие структуры не дают результата. Надежды не осталось ни у кого. Единственная дорога, ведущая от магистрали ко 2‑му жилому массиву, заасфальтирована лишь до седьмого поворота. Дальше начинается узкая, кривая и ухабистая тропа. По пути негде укрыться от солнца. Территория, где пасется скот и бегают бездомные собаки, больше напоминает отдаленные горные деревни. По словам жителей, они сами порой забывают, что живут практически рядом с центром столицы. Около тридцати лет назад здесь поселились вынужденные переселенцы. Позже стали появляться дома, построенные на купленных участках. Большинство кварталов не подключено к канализации. По словам жителей, из‑за нехватки средств канализационные ямы месяцами не очищаются и постоянно переполняются. Зловоние, впитываясь в землю, распространяется на километры.

Между домами расположена ферма. Жители жалуются, что запах и шум от скота превращают их жизнь в мучение. Все в один голос говорят: отсутствие воды, перебои с электричеством из‑за перегрузки линий, даже запах канализационных стоков, которые вытекают на дорогу, они как‑то терпят. Но отсутствие дороги — самое тяжелое. Люди неоднократно падали на каменистых участках и получали травмы. Местная жительница по имени Светлана рассказывает, что из‑за отсутствия дороги ее дочь с ограниченными возможностями не может выйти на улицу и даже попасть в больницу. Такси сюда не приезжают, скорая помощь останавливается внизу, там, где заканчивается асфальт. Случись внезапная беда или авария, помощи ждать будет неоткуда. «В наш район приезжают только внедорожники, и я каждый раз плачу минимум 25 манатов за несколько километров пути», — говорит пожилая женщина. Она сама несколько раз падала на дороге, показывает следы травм на руке и просит осветить их проблему, надеясь, что кто‑то наконец проявит совесть.

Другая жительница Ханым Мамедова добавляет, что сейчас у них еще «хорошие дни». В дождливую погоду дорога превращается в грязь по колено, дети не могут добраться до школы, пожилые — до работы. Именно из‑за отсутствия дороги многие вынуждены переезжать и арендовать жилье: «Мы все поселились здесь от безысходности, потому что земля стоила дешевле, чем в других районах. А теперь сами уезжаем на съемное жилье, чтобы хотя бы иметь возможность добираться до работы. Представьте: я ношу своего ребенка-школьника на руках, чтобы он не упал». Другие рассказывают, что в домах, расположенных чуть выше по склону, ситуация еще хуже. Воду они покупают. Водовоз останавливается на полпути, и люди несут воду ведрами снизу вверх. Все лето проходит в сплошных мучениях: «Мы не можем каждые два‑три месяца найти деньги, чтобы очистить канализационную яму. Посмотрите вниз — она снова переполнилась, видите, как течет эта грязь?» Местные жители говорят, что хотя их дома и без документов, никто не захватывал землю и не строил самовольно. Когда они только начинали строиться, разные структуры приходили группами, но как только дело доходило до решения проблем, все исчезали. Каждый перекладывает ответственность на другого. Так и проходят дни — в очередях у дверей ведомств и на разбитых дорогах.

Потеряв надежду на ремонт дороги, жители просили хотя бы засыпать ее щебнем, чтобы не вязнуть в грязи. Камни действительно привезли, но не щебень, а огромные валуны. После этого ходить стало еще труднее. Из‑за отсутствия дороги маршрутный автобус тоже не поднимается в кварталы. В Исполнительной власти Гарадагского района журналистов направили в муниципалитет. В местной администрации заявили, что вопросы, связанные с жалобами жителей, может комментировать только муниципалитет Локбатана. Сначала чиновники пообещали дать разъяснение, но позже ограничились тем, что не знают, когда будет ремонт дороги или прокладка канализации. Сказали лишь, что постараются разобраться с жалобами по поводу фермы. В Государственном агентстве автомобильных дорог сообщили, что «дорога» во 2-ом жилом массиве поселка Локбатан не находится на балансе агентства. Ее восстановление входит в полномочия районной исполнительной власти.