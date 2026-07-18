Вдоль южного побережья Турции наблюдается значительная концентрация суперяхт, связанных с самыми богатыми российскими бизнесменами и приближенными Кремля. Среди них особое внимание привлекает яхта «Виктория», ранее принадлежавшая Геннадию Тимченко. По состоянию на 16 июля, 71-метровое судно, оцененное примерно в 30 миллионов долларов, стояло на якоре недалеко от деревни Бозбюк, примерно в 84 километрах от Бодрума.

Турецкие СМИ сообщают, что в Бодруме также пришвартовались 162-метровая яхта Eclipse миллиардера Романа Абрамовича и 65-метровая яхта Sea Rhapsody генерального директора банка ВТБ Андрея Костина. У берегов Бодрума также стоят на якоре 90-метровая яхта Dreamboat владельца компании Polymetal Александра Несиса, 80-метровая яхта Genesis Вахида Алекперова и яхта Predator Искандера Махмудова, а также 74-метровая яхта Cilo Олега Дерипаски.

Скопление такого количества российских олигархов свидетельствует о том, что Турция остается ключевым направлением для российских бизнесменов, которые, несмотря на международные ограничения, продолжают искать там возможности для отдыха и инвестиций.

Стоит отметить, что Турция не присоединилась к западным санкциям против России, что позволяет российским олигархам продолжать свою деятельность в стране. В результате южное побережье Турции становится все более привлекательным местом отдыха для состоятельных россиян, что способствует развитию местного туризма и привлечению иностранных инвестиций. Эта ситуация подчеркивает роль Турции как стратегически важного центра для российской элиты, стремящейся к отдыху и деловым возможностям, несмотря на глобальные санкции.

Согласно некоторым версиям, встреча российских олигархов на яхтах в Бодруме может быть связана не только с отдыхом. Возможно, они также обсуждают экономическую ситуацию в России на пятом году войны с Украиной. Западные источники периодически сообщают о том, что среди российской деловой и политической элиты есть те, кто поддерживает прекращение войны.

Но в эти дни в Бодруме швартуются не только яхты российских олигархов. В турецкий курортный регион прибыли и арабские миллиардеры со своими плавучими дворцами. В порту Бодрума сейчас находятся 136-метровая яхта Hadar (ранее «Flying Fox»), принадлежащая правящей семье Объединенных Арабских Эмиратов, и яхта Blue, принадлежащая арабскому миллиардеру шейху Мансуру бин Зайеду Аль-Нахайяну. Общая стоимость этих двух яхт превышает 1 миллиард долларов. Два дня назад на яхты было заправлено в общей сложности 615 тонн топлива.