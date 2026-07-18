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Ормуз в огне — Джейхан в плюсе

Ясин Озтюрк комментирует для haqqin.az
Руслан Баширли, собкор, Анкара
20:04 779

Как мы уже писали на прошлой неделе, продолжаются напряженные переговоры между Турцией и Ираком по поводу нефтепровода Киркук–Джейхан. Срок действия 53‑летнего энергетического соглашения, подписанного Анкарой и Багдадом в 1973 году, истекает 27 июля, и стороны работают над новой моделью, которая должна заменить действующий договор.

По данным источников haqqin.az, Анкара категорически отвергает предложение Багдада продлить соглашение еще на один год и настаивает на увеличении пропускной способности трубопровода до максимума — 1,5 миллиона баррелей в сутки по новым тарифам. Вместо годового продления Турция предлагает Багдаду заключить новый 15‑летний договор, а также — с минимальными затратами продлить существующую линию Киркук–Джейхан.

Турция предлагает Багдаду заключить новый 15‑летний договор, а также — с минимальными затратами продлить существующую линию Киркук–Джейхан

Депутат турецкого парламента от партии İYİ Ясин Озтюрк в интервью haqqin.az заявил, что в ходе обсуждения энергетических переговоров между Анкарой и Багдадом стали известны новые детали. По его словам, иракская сторона предлагает Анкаре энергетическую линию Басра–Хадиса–Джейхан, которая, как следует из названия, не будет проходить через Киркук. Однако Багдад одновременно старается сохранить в качестве альтернативы проект линии Басра–Хадиса–Банияс, которая должна тянуться от Ирака до сирийских портов на Средиземном море.

— Смогут ли Турция и Ирак подписать новый договор?

— Пока в Анкаре продолжаются переговоры, правительство Ирака 5 июля разрешило государственной нефтяной компании подписать соглашения с американскими и катарскими компаниями о восстановлении двух альтернативных маршрутов для транспортировки нефти из Персидского залива в Средиземное море (Басра–Хадиса–Джейхан и Басра–Хадиса–Банияс). Альтернативный подход Багдада показывает, что он хочет сохранить все варианты открытыми, не беря на себя обязательств перед Турцией. Соглашение Киркук–Джейхан 1973 года истекает 27 июля. Анкара требует не простого продления, а нового договора с более высокими объемными обязательствами. Кризис в Ормузском проливе и нарушение выхода из Персидского залива усилили позиции Турции на переговорах. Анкара также хочет продлить существующую линию Киркук–Джейхан до Персидского залива.

Страной, которая сильнее всех пострадала от кризиса в Ормузском проливе, стал Ирак, поскольку 95 процентов иракской нефти экспортировалось именно через этот узкий проход. Данный фактор в краткосрочной перспективе усиливает позиции Турции на переговорах с Ираком. Однако проект Басра–Хадиса–Банияс показывает, что это преимущество не будет постоянным. Рассмотрение варианта Банияса несет риск ослабления транзитных доходов Турции и ее амбиций стать энергетическим хабом. Но окончательное решение правительства Ирака будет зависеть не столько от технических критериев, сколько от надежности Турции как транзитного партнера, устойчивости правительства в Дамаске и общей ситуации с безопасностью в Сирии.

В нынешней геополитической среде, где энергетическая инфраструктура превращается в военную цель, обороноспособность Турции делает Джейхан практически более безопасным вариантом. Кроме того, построенные в прошлом линии Киркук–Банияс и Басра–Хадиса–Банияс полностью вышли из строя в ходе многолетних войн на Ближнем Востоке. Их восстановление потребует длительного времени.

Депутат турецкого парламента от партии İYİ Ясин Озтюрк заявил о планах поставки нефти из Центральной Азии через Азербайджан в Джейхан для дальнейшей поставки в Европу

— Как вы считаете, пытаясь превратить город Хадиса в провинции Анбар в основной транзитный центр, стремится ли правительство Ирака вывести Региональное правительство Курдистана из нефтяных проектов?

— Багдад давно испытывает напряженность в отношениях с Эрбилем из‑за распределения доходов от иракской нефти. Действующая линия Киркук–Джейхан и прежний трубопровод Киркук–Банияс проходят через территории, находящиеся под контролем курдов. Предлагая маршруты Басра–Хадиса–Джейхан и Басра–Хадиса–Банияс, правительство Ирака, скорее всего, стремится усилить контроль над экспортом иракской нефти.

— Учитывая кризис в Ормузском проливе, насколько реалистична перспектива диверсификации маршрутов транспортировки нефти из Ирака и Персидского залива — то есть поставки в Европу как через Турцию, так и через Сирию?

— Как я уже отмечал, окончательное решение будет зависеть не только от технических критериев. Ключевыми факторами станут надежность Турции как транзитного партнера, устойчивость режима в Дамаске, ситуация с безопасностью в Сирии и готовность Багдада использовать тот или иной маршрут для транспортировки стратегического ресурса. Ирак может развивать оба направления — и Джейхан, и Банияс. Но военная и институциональная устойчивость Турции делает Джейхан практически более безопасным вариантом. Кроме того, Джейхан играет важную роль не только в транспортировке иракской нефти, но и азербайджанской. В будущем планируется транзит нефти из Центральной Азии через Азербайджан в Джейхан для дальнейшей поставки в Европу. Все это усиливает значение Джейхана.

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