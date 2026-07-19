Пролив закрыли — за керосином потянулись в Баку

Возобновление военных действий между США и Ираном и закрытие Ормузского пролива привели к дефициту авиационного топлива в мире. Наиболее острая ситуация сейчас в Европе. По данным, опубликованным в прошлом месяце консалтинговой компанией Energy Aspects, дефицит поставок авиационного топлива в Европе может достичь 600 000 баррелей в сутки в третьем квартале 2026 года. Запасы керосина в Европе в начале июня составляли 38 миллионов баррелей, что меньше ежемесячной потребности авиакомпаний. Агентство Reuters сообщило на этой неделе, что Европа увеличила импорт авиационного топлива из США и Азии, а также производство на своих нефтеперерабатывающих заводах, но дефицит сохраняется. Аналитики прогнозируют, что напряженность в топливной сфере может возникнуть из-за резкого увеличения числа рейсов в августе. До начала войны в конце февраля Европа зависела от Ближнего Востока примерно в половине импорта авиационного топлива. Великобритания, Франция и Германия особенно уязвимы на континенте, где десятилетия закрытия нефтеперерабатывающих заводов сделали их более зависимыми от ближневосточных поставок через Ормузский пролив.

Дефицит керосина наблюдается не только в Европе, но и в центральноазиатском регионе, граничащем с Азербайджаном. Однако причиной этого является не закрытие Ормузского пролива и война на Ближнем Востоке, а удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как известно, в результате этих атак некоторые российские предприятия остановили работу, а объемы ежедневной переработки нефти сократились на 40 процентов. Правительство приостановило экспорт топлива, в том числе керосина, чтобы преодолеть кризис на внутреннем рынке. Страны региона, которые до сих пор в основном удовлетворяли свои потребности в керосине за счет импорта из России, пытаются найти новые источники поставок. Казахстан, страна с богатыми запасами нефти в регионе, также не в состоянии полностью удовлетворить свой спрос на керосин, и ожидается, что нефтеперерабатывающие заводы страны произведут в этом году лишь 750 000 тонн авиационного топлива. Прогнозируемый годовой спрос составит 1,18 миллиона тонн. Таким образом, Казахстану придется частично удовлетворять свой спрос за счет импорта. В этом году дефицит увеличился на фоне ремонтных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе и роста авиаперевозок. Также сократились поставки топлива из России. Некоторое время назад министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил журналистам, что изучаются возможности импорта керосина из Азербайджана и Туркменистана. «Также ведутся переговоры с дальними зарубежными странами», — добавил министр. 16 июля стало известно, что Казахстан начал импортировать ограниченные объемы керосина из европейских стран. Первую партию Jet A 1 объёмом 10 тысяч тонн доставили из Европы по Чёрному морю. Теперь топливо ожидает отправки в Казахстан железнодорожными цистернами по Среднему коридору. Таким образом, Батумский нефтяной терминал, принадлежащий казахстанской компании «КазТрансОйл», впервые после 8-летнего перерыва начинает транспортировку керосина в Центральную Азию через Грузию и Азербайджан. Поставка 10 тысяч тонн европейского авиакеросина через Грузию и Азербайджан может быть экстренной попыткой Казахстана подстраховаться на случай перебоев с топливом из России, прокомментировал эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов, сообщает Orda.kz. По его словам, Казахстан ежегодно производит около 700–800 тысяч тонн авиатоплива, но ещё примерно 300–400 тысяч тонн беспошлинно импортирует из России в рамках ЕАЭС.