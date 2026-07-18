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Россия укрепляется, США отстают

Business Insider
14:43 892

За последнее десятилетие Россия значительно усилила своё военное, транспортное и энергетическое присутствие в Арктике, в то время как США постепенно утратили часть своих возможностей в регионе. Об этом говорится в анализе издания Business Insider, подготовленном на основе спутниковых снимков, военных карт и данных о морских перевозках.

По данным аналитиков, Москва активно модернизирует авиабазы, морские порты и объекты для экспорта сжиженного природного газа.

Особое значение имеет полуостров Ямал, который стал одним из ключевых центров экспорта российского СПГ. В 2025 году по Северному морскому пути было совершено более 100 рейсов, в ходе которых было перевезено свыше 3 млн тонн грузов — это рекордный показатель за всё время наблюдений.

В то же время арктическое побережье России простирается более чем на 24 тысячи километров, а в регионе расположено почти три десятка нефтяных и газовых месторождений.

Одним из главных преимуществ России остаётся ледокольный флот.

В настоящее время РФ располагает 42 ледоколами, среди которых 13 тяжёлых судов, способных работать в Арктике круглый год.

Для сравнения, Соединённые Штаты эксплуатируют лишь один тяжёлый ледокол — Polar Star, построенный ещё в 1970-х годах.

С 2018 года Россия ввела в эксплуатацию восемь новых тяжёлых ледоколов, четыре из которых оснащены ядерными энергетическими установками.

В то же время строительство нового атомного ледокола класса «Лидер» стоимостью около 2,7 млрд долларов задерживается из-за проблем с поставками, связанных с войной против Украины. Его ввод в эксплуатацию ожидается не раньше 2030 года.

Среди ключевых российских военных объектов в Арктике также называют базы Нагурское, Рогачёво, «Северный Клевер» и объект на острове Врангеля.

На фоне активности России американское присутствие в Арктике существенно сократилось. Несмотря на владение Аляской, у США никогда не было постоянной военной базы за Северным полярным кругом.

Из примерно 300 военных объектов, построенных на Аляске во время Второй мировой войны, сегодня остались лишь отдельные элементы инфраструктуры, в частности авиационная станция «Эрексон» с радаром раннего предупреждения и подразделение Береговой охраны.

В Гренландии из около 20 американских военных баз времён Второй мировой войны функционирует лишь космическая база «Питуффик», где постоянно находятся около 650 военнослужащих. Для сравнения: во время холодной войны численность персонала там достигала 10 тысяч человек.

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