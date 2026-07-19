Сначала Армения, теперь – Турция. На что намекает Россия?

Россия ввела ограничения на поставки косточковых фруктов из Турции, объявил в четверг Россельхознадзор. Как сообщила пресс-служба ведомства, под запрет попадет продукция — абрикосы, вишня и черешня, персики и нектарины — от пяти турецких предприятий. «Решение принято в связи с систематическим выявлением карантинных для стран — членов Евразийского экономического союза объектов в косточковой продукции», — заявил Россельхознадзор. Какие именно организмы были обнаружены в турецких фруктах, ведомство не уточнило. О своем решении Россельхознадзор объявил спустя несколько часов после встречи главы турецкого МИД Хакана Фидана с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве. По ее итогам Фидан заявил, что Турция готова присоединиться к гарантиям безопасности Киеву и возглавить морской компонент этих гарантий вместе с союзниками по НАТО. «Мы не хотим, чтобы война перекинулась на Черное море. Обстрелы портов, танкеров и рыболовецких судов в Черном море, угроза жизни мирных жителей недопустимы», — сказал Фидан. Он также добавил, что Анкара неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и подтверждает свою неизменную позицию по незаконной аннексии Крыма. Сейчас Турция не входит в число крупнейших поставщиков косточковых плодов в Россию. В прошлом году их главными экспортерами были Узбекистан (180 тысяч тонн), Азербайджан (111 тысяч тонн) и Армения (64 тысячи тонн). Турция, впрочем, является главным поставщиком в Россию цитрусовых (599 тысяч тонн), а также занимает второе место по поставкам арбузов и дынь (16 тысяч тонн) после Узбекистана (335 тысяч тонн). Итак, что происходит? Что за намек пытается дать Москва Анкаре? И способны ли такие действия повлиять на внешнюю политику Турции? Своим мнением относительно сложившейся ситуации поделились с haqqin.az известные зарубежные политические обозреватели.

Как заявил кандидат исторических наук, турецкий эксперт по Ближнему Востоку, доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Мехмет Эмин Икбаль Дюрре, главная причина не в карантинных объектах в этих продуктах, а в том, что, по мнению российской стороны, внешняя политика Турции в последнее время становится более прозападной и, следовательно, проукраинской. «Хотя Турция все еще учитывает чувствительные моменты для Москвы, видимо, все равно текущее положение дел не устраивает Кремль», - отметил Дюрре. Российский политический аналитик, главный редактор портала After Empire Ольга Курносова считает, что Россия демонстрирует примерно то, что она пытается делать постоянно — получать то, что она хочет, с позиции силы.

«Несмотря на то что у нее раз за разом это не получается, она продолжает пытаться действовать именно так. Понятно, что Россельхознадзор — это еще одно ведомство Министерства иностранных дел, своего рода «служба судебных приставов» при нем. На мой взгляд, такая попытка угрожать Турции — результат не только поездки Хакана Фидана в Киев, но и результат достаточно успешного саммита НАТО, который прошел в Анкаре. Я думаю, что Россия ожидала от этого саммита совсем других результатов, и того, что он прошел достаточно успешно, Москва также не может простить Анкаре. Поэтому мы видим такие достаточно неуклюжие попытки. При этом очевидна заинтересованность Турции в скорейшем прекращении войны, в первую очередь потому, что эта война несет огромную нестабильность всему Черноморскому региону и, естественно, судоходству в Черном море. На мой взгляд, на внешнюю политику Турции это если и может повлиять, то ровно в обратную сторону тому, что пытается получить Кремль. Насколько я понимаю, Реджеп Тайип Эрдоган достаточно успешно ведет внешнюю политику Турции в ходе своего президентства. Так что попытка понятная, но, на мой взгляд, абсолютно провальная», - говорит Курносова. Турецкий политолог, ведущий специалист экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер заявил, что происходящее, конечно, напрямую связано с последним решением президента Эрдогана изменить внешнюю политику Турции в пользу Соединенных Штатов.