По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 16 июля и в ночь на 17 июля Силы обороны нанесли удары по объектам нефтеперерабатывающей отрасли, мостам, военным кораблям и элементам логистики Российской Федерации.

Согласно заявлению ведомства, 16 июля был атакован нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос» в Ярославле. Сообщается о попадании и последующем возгорании на территории предприятия, мощность которого оценивается в 15 миллионов тонн нефтепродуктов в год.

В акваториях Черного и Азовского морей ударам подверглись два танкера (один из которых является газовозом) и буксир. В Генштабе утверждают, что данные суда использовались для транспортировки углеводородов в обход международных санкций и снабжения топливом российских войск.

В районе Керчи зафиксированы удары по сторожевому кораблю проекта 10410 «Светляк», нефтяному терминалу «ТЭС-Терминал-1» и складу горюче-смазочных материалов. По данным ВСУ, корабли данного проекта применяются для патрулирования акватории и сопровождения судов.

Кроме того, целями атак стали нефтебаза в Шахтерске (Донецкая область), железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки и автомобильный мост вблизи Козиного в Курской области. Сообщается, что данные мостовые переходы использовались для обеспечения военной логистики.

В этот же период были атакованы склад материально-технических средств в районе Покровска и командно-наблюдательный пункт вблизи Новотроицкого (Донецкая область). Масштаб нанесенного ущерба в настоящее время уточняется.