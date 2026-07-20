Москва играет мускулами… А страны Балтии уповают на 5-ю статью

В России ширится кампания по сбору подписей под петицией с требованием предоставить президенту РФ Владимиру Путину чрезвычайные полномочия и объявить страны Балтии зоной «российского суверенитета». Как передает латвийское издание la.lv, авторы петиции обосновывают это «важностью» проведения реформ, которые они называют необходимыми для национальной безопасности России. Инициаторами данной инициативы является так называемое «Национально-освободительное движение» (НОД) – российское общественно-политическое движение, поддерживающее политику Путина и выступающее за укрепление «суверенитета» России.
В петиции предлагается принять закон, который позволит Путину создать штаб Верховного главнокомандующего по образцу сталинской эпохи. Авторы инициативы также предлагают возобновить нанесение ударов стратегическим ядерным оружием по Соединенным Штатам и опубликовать список потенциальных целей.
Авторы документа также предлагают усилить государственную идеологию патриотизма, изменить принципы работы государственных институтов и Центрального банка, а также создать «государственный комитет обороны». Ему будут предоставлены полномочия по контролю над средствами массовой информации во время вооруженного конфликта.
Особую тревогу в Латвии вызывает та часть петиции, которая предлагает определить статус Украины и стран Балтии как территорий, которые, по мнению авторов инициативы, находятся под «российским суверенитетом».
Эту формулировку латыши считают попыткой легитимизации оккупационной идеологии.
По мнению издания, подобную риторику не следует воспринимать как случайность. Она вписывается в более широкую схему российской пропаганды, в которой Украина и страны Балтии изображаются не как независимые политические образования, а как территории, над которыми Москва все еще предоставляет себе определенные особые права. Это опасно не только как идеологическое заявление, но и как сигнал о том, как часть российского политического окружения продолжает относиться к соседним странам. Такой подход подразумевает не уважение к международному праву, а стремление перекроить границы в соответствии с имперской логикой.
«Национально-освободительное движение» в России является общественным движением, основанным в 2012 году. Его главная заявленная цель – восстановление государственного суверенитета страны, который, по мнению участников движения, был утерян в 1991 году в результате распада СССР, и восстановление территориальной целостности государства в границах 1945 года.
Бессменным координатором и главным идеологом движения выступает депутат Госдумы Евгений Федоров. В 2015 году НОД присоединился к движению «Антимайдан» и объявил, что имеет региональную сеть по всей России, а также сторонников в Беларуси, Казахстане, Молдове, Украине, Азербайджане, Болгарии, Канаде, Финляндии, Эстонии, Чехии и Германии.
Эйтвидас Баярунас, бывший посол Литвы в Швеции, России и Великобритании, в интервью haqqin.az отметил, что «формально петиция – это инициатива НОД, ультраимперской организации, поддерживающей Путина. Авторы петиции предлагают предоставить ему чрезвычайные полномочия, усилить контроль над СМИ, объявить Украину и страны Балтии зоной «российского суверенитета». Прямых доказательств того, что петиция заказана Администрацией президента России, нет. Поэтому сложно называть ее официальным проектом Кремля.
Однако НОД действует внутри разрешенной Кремлем политической системы и озвучивает идеи, которые государственная пропаганда постепенно нормализует. Такие инициативы могут служить «пробным шаром»: радикальные тезисы вбрасываются в общество, а власти оценивают реакцию. Главное здесь не число подписей, а легализация идеи, будто страны Балтии не являются полноценными суверенными государствами».
По мнению дипломата, «угроза независимости стран Балтии со стороны России есть и будет высокой, но необходимо различать полномасштабное вторжение, ограниченную военную провокацию и гибридную операцию.
Наиболее вероятны диверсии против инфраструктуры, кибератаки, атаки дронов, нарушения воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, пограничные инциденты и операции под предлогом «защиты русскоязычных».
Комментируя данные немецкой разведки о том, что к 2027-2028 годам Россия будет способна захватить территорию стран Балтии, Баярунас сказал, что «пока существование такого плана не подтверждено другими источниками. Западные разведки прежде всего предупреждают, что Россия постепенно восстанавливает способность к большой войне. Особенно опасным станет замораживание войны в Украине, которое позволит Москве высвободить силы. Главный риск – не военное превосходство России над НАТО, а ошибочная уверенность Кремля, что Альянс расколот и не решится быстро применить 5-ю статью о коллективной обороне».
Экс-посол отметил высокую вероятность того, что Москва объявит мобилизацию: «Новая мобилизация возможна, поскольку Россия несет большие потери и нуждается в пополнении армии. Однако сообщения о мобилизации именно в октябре 2026 года пока остаются сценарием или слухами, а не подтвержденным решением. Кремль, вероятно, будет до последнего избегать открытой общенациональной мобилизации, предпочитая скрытые формы: набор контрактников, давление на срочников, региональные квоты и электронные повестки. Ограничение выезда из России также может вводиться постепенно, без официального полного закрытия границ. Таким образом, мобилизация осенью возможна, но точная дата пока не подтверждена».
По словам Баярунаса, «широко обсуждаемый в европейских СМИ риск захвата Россией Сувалкского коридора, который соединяет страны Балтии с остальными государствами НАТО и ЕС, одновременно отделяя Калининградскую область России от Беларуси, теоретически возможен, но не является наиболее вероятным. Путину не нужны новые юридические полномочия: российская система уже позволяет Кремлю объявлять мобилизацию и применять армию без реального парламентского контроля. Сувалкский коридор стратегически важен, поскольку соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО. Однако прямое нападение означало бы войну с Литвой, Польшей и всем Альянсом. Более вероятны саботаж дорог и железных дорог, кибератаки, миграционное давление со стороны Беларуси, нарушения работы GPS, атаки дронов и пограничные провокации.
Военная операция стала бы более вероятной лишь при ослаблении Украины, сокращении присутствия США и глубоком политическом кризисе внутри НАТО».
Дипломат также отметил, что на фоне успешных действий украинской армии на юге России риск применения Москвой тактического ядерного оружия в Украине не равен нулю, но маловероятен: «Главная цель российской ядерной риторики – запугать Запад и ограничить военную помощь Украине.
Наиболее опасная ситуация возникла бы при угрозе потери Крыма, обвале российского фронта или угрозе самому режиму. Даже ограниченный ядерный удар не гарантировал бы России военного успеха, но вызвал бы огромные политические и военные последствия. Москва рисковала бы получить масштабный конвенциональный ответ Запада, полную международную изоляцию и потерю поддержки Китая и Индии. Поэтому тактическое ядерное оружие остается скорее средством крайнего политического отчаяния. Вероятность низкая, но НАТО нужно сохранять убедительное сдерживание и ясно показывать неизбежность тяжелого ответа».