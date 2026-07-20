Москва играет мускулами… А страны Балтии уповают на 5-ю статью

В России ширится кампания по сбору подписей под петицией с требованием предоставить президенту РФ Владимиру Путину чрезвычайные полномочия и объявить страны Балтии зоной «российского суверенитета». Как передает латвийское издание la.lv, авторы петиции обосновывают это «важностью» проведения реформ, которые они называют необходимыми для национальной безопасности России. Инициаторами данной инициативы является так называемое «Национально-освободительное движение» (НОД) – российское общественно-политическое движение, поддерживающее политику Путина и выступающее за укрепление «суверенитета» России.

В петиции предлагается принять закон, который позволит Путину создать штаб Верховного главнокомандующего по образцу сталинской эпохи. Авторы инициативы также предлагают возобновить нанесение ударов стратегическим ядерным оружием по Соединенным Штатам и опубликовать список потенциальных целей. Авторы документа также предлагают усилить государственную идеологию патриотизма, изменить принципы работы государственных институтов и Центрального банка, а также создать «государственный комитет обороны». Ему будут предоставлены полномочия по контролю над средствами массовой информации во время вооруженного конфликта. Особую тревогу в Латвии вызывает та часть петиции, которая предлагает определить статус Украины и стран Балтии как территорий, которые, по мнению авторов инициативы, находятся под «российским суверенитетом». Эту формулировку латыши считают попыткой легитимизации оккупационной идеологии. По мнению издания, подобную риторику не следует воспринимать как случайность. Она вписывается в более широкую схему российской пропаганды, в которой Украина и страны Балтии изображаются не как независимые политические образования, а как территории, над которыми Москва все еще предоставляет себе определенные особые права. Это опасно не только как идеологическое заявление, но и как сигнал о том, как часть российского политического окружения продолжает относиться к соседним странам. Такой подход подразумевает не уважение к международному праву, а стремление перекроить границы в соответствии с имперской логикой.

«Национально-освободительное движение» в России является общественным движением, основанным в 2012 году. Его главная заявленная цель – восстановление государственного суверенитета страны, который, по мнению участников движения, был утерян в 1991 году в результате распада СССР, и восстановление территориальной целостности государства в границах 1945 года. Бессменным координатором и главным идеологом движения выступает депутат Госдумы Евгений Федоров. В 2015 году НОД присоединился к движению «Антимайдан» и объявил, что имеет региональную сеть по всей России, а также сторонников в Беларуси, Казахстане, Молдове, Украине, Азербайджане, Болгарии, Канаде, Финляндии, Эстонии, Чехии и Германии. Эйтвидас Баярунас, бывший посол Литвы в Швеции, России и Великобритании, в интервью haqqin.az отметил, что «формально петиция – это инициатива НОД, ультраимперской организации, поддерживающей Путина. Авторы петиции предлагают предоставить ему чрезвычайные полномочия, усилить контроль над СМИ, объявить Украину и страны Балтии зоной «российского суверенитета». Прямых доказательств того, что петиция заказана Администрацией президента России, нет. Поэтому сложно называть ее официальным проектом Кремля. Однако НОД действует внутри разрешенной Кремлем политической системы и озвучивает идеи, которые государственная пропаганда постепенно нормализует. Такие инициативы могут служить «пробным шаром»: радикальные тезисы вбрасываются в общество, а власти оценивают реакцию. Главное здесь не число подписей, а легализация идеи, будто страны Балтии не являются полноценными суверенными государствами».