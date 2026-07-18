USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Ночь боевых действий: американцы бомбят, иранцы отвечают
Новость дня
Ночь боевых действий: американцы бомбят, иранцы отвечают

Зеленский готовит замену?

15:40 2368

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего Вооруженных сил (ВСУ) Александра Сырского, пытаясь найти выход из политического кризиса, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Украинский лидер в эти выходные, 18-19 июля, соберет командующих, чтобы выслушать их оценки ситуации на поле боя и побеседовать с кандидатами на пост главнокомандующего, рассказал собеседник издания. По словам источника, Зеленский готов сместить Сырского, если сможет найти ему замену и обеспечить плавную передачу командования без вреда обороне.

Рассмотрение отставки Сырского последовало после увольнения министра обороны Михаила Федорова, конфликт которого с главкомом стал причиной кадрового кризиса.

Зеленский ранее заявил, что Федоров и главком ВСУ не могли наладить взаимодействие и общались только при посредничестве президента. По его словам, сторонам не удалось добиться необходимого единства.

Подчеркивается, что назначение Евгения Хмары и.о. министра обороны не разрешит конфликт между ведомством и Генштабом, поскольку оба руководителя будут бороться за контроль над армией. «Хмара не будет просто следовать тому, что говорит Сырский. Он достаточно умен, чтобы не идти против него сразу, но в конечном итоге конфликт, скорее всего, возникнет», — полагает источник.

Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
18:14 131
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы?
17:18 1508
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана Наш спецреп
14:06 1762
TRIPP+ заходит в Армению через шахту…
TRIPP+ заходит в Армению через шахту… наш обзор; все еще актуально
10:47 4543
Российские наемники попали в засаду
Российские наемники попали в засаду видео
16:44 1590
Азербайджанец избран вице-президентом Европейского союза шахмат
Азербайджанец избран вице-президентом Европейского союза шахмат ФОТО
16:31 1164
У мэра Нью-Йорка нет забот, кроме Нетаньяху
У мэра Нью-Йорка нет забот, кроме Нетаньяху
16:22 1279
Иран заявил о гибели сотен людей
Иран заявил о гибели сотен людей
16:02 2197
Зеленский готовит замену?
Зеленский готовит замену?
15:40 2369
Украинцы рассказали о пораженных целях в России
Украинцы рассказали о пораженных целях в России
15:01 2048
Россия укрепляется, США отстают
Россия укрепляется, США отстают Business Insider
14:43 2476

ЭТО ВАЖНО

Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
18:14 131
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы?
17:18 1508
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана Наш спецреп
14:06 1762
TRIPP+ заходит в Армению через шахту…
TRIPP+ заходит в Армению через шахту… наш обзор; все еще актуально
10:47 4543
Российские наемники попали в засаду
Российские наемники попали в засаду видео
16:44 1590
Азербайджанец избран вице-президентом Европейского союза шахмат
Азербайджанец избран вице-президентом Европейского союза шахмат ФОТО
16:31 1164
У мэра Нью-Йорка нет забот, кроме Нетаньяху
У мэра Нью-Йорка нет забот, кроме Нетаньяху
16:22 1279
Иран заявил о гибели сотен людей
Иран заявил о гибели сотен людей
16:02 2197
Зеленский готовит замену?
Зеленский готовит замену?
15:40 2369
Украинцы рассказали о пораженных целях в России
Украинцы рассказали о пораженных целях в России
15:01 2048
Россия укрепляется, США отстают
Россия укрепляется, США отстают Business Insider
14:43 2476
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться