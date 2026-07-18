Зеленский готовит замену?

Украинский лидер в эти выходные, 18-19 июля, соберет командующих, чтобы выслушать их оценки ситуации на поле боя и побеседовать с кандидатами на пост главнокомандующего, рассказал собеседник издания. По словам источника, Зеленский готов сместить Сырского, если сможет найти ему замену и обеспечить плавную передачу командования без вреда обороне.

Рассмотрение отставки Сырского последовало после увольнения министра обороны Михаила Федорова, конфликт которого с главкомом стал причиной кадрового кризиса.

Зеленский ранее заявил, что Федоров и главком ВСУ не могли наладить взаимодействие и общались только при посредничестве президента. По его словам, сторонам не удалось добиться необходимого единства.

Подчеркивается, что назначение Евгения Хмары и.о. министра обороны не разрешит конфликт между ведомством и Генштабом, поскольку оба руководителя будут бороться за контроль над армией. «Хмара не будет просто следовать тому, что говорит Сырский. Он достаточно умен, чтобы не идти против него сразу, но в конечном итоге конфликт, скорее всего, возникнет», — полагает источник.