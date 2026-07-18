Иран заявил о гибели сотен людей

Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур уточнил данные об убитых и раненых в результате авиаударов США.

«В результате воздушных ударов более 500 человек получили ранения, 50 человек погибли», — заявил Керманпур.

По его словам, среди погибших значатся пять женщин и двое несовершеннолетних. Кроме того, утверждает Керманпур, среди получивших ранения числятся 32 женщины и 18 детей и подростков.

Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по иранским целям, сообщило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Атаки продолжаются седьмую ночь подряд.

«Эти удары призваны и дальше ослаблять военный потенциал Ирана по указанию верховного главнокомандующего», - говорится в заявлении командования.

Взрывы были зафиксированы в районе Сирика на побережье Ормузского пролива, а также в провинции Бушер. Также сообщалось об ударах по Бендер-Аббасу, острову Кешм и городу Ахваз на юге страны.