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Азербайджанец избран вице-президентом Европейского союза шахмат

ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
16:31 1164

В Бухаресте в рамках Генеральной ассамблеи Европейского союза шахмат (ECU) состоялись выборы на руководящие должности.

Член Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана Сархан Гашимов набрал 34 голоса и был избран одним из трех вице-президентов ECU наряду с чехом Романом Мужиком и Жан-Мишелем Рапером из Монако.

На посту президента Союза еще на четыре года остался грузин Зураб Азмайпарашвили.

На Генассамблее в качестве гостя присутствовал президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов.

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