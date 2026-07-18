Азербайджанец избран вице-президентом Европейского союза шахмат

В Бухаресте в рамках Генеральной ассамблеи Европейского союза шахмат (ECU) состоялись выборы на руководящие должности.

Член Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана Сархан Гашимов набрал 34 голоса и был избран одним из трех вице-президентов ECU наряду с чехом Романом Мужиком и Жан-Мишелем Рапером из Монако.