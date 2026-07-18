Тренинг МЧС для купальщиков

Соответствующими структурами Министерства по чрезвычайным ситуациям среди граждан, отдыхающих на пляжах, была проведена серия просветительских мероприятий на тему «Правила безопасности на пляжах».

Целью проведения мероприятий стало привитие населению соответствующих знаний о правилах безопасности на пляжах.

Так, при участии специалистов Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС, Бакинским, Сумгаитским, Южным и Северным региональными центрами были проведены серии просветительских мероприятий по правилам безопасности на водах на пляжах, расположенных соответственно на территории города Баку и Апшеронского полуострова, Сумгаита, города Ленкорани и Хачмазского района.

На мероприятиях сотрудники предоставили подробную информацию о правилах безопасности на водах и подчеркнули важность соблюдения данных правил; были проведены беседы о необходимости следовать запрещающим знакам, призывам и требованиям спасателей, соблюдать санитарно-гигиенические правила, не оставлять детей без присмотра, а также об оказании первой помощи пострадавшим.

Гражданам были даны рекомендации о необходимых мерах, которые следует предпринять для своевременного предотвращения несчастных случаев, могущих произойти на воде, и розданы просветительские печатные материалы.