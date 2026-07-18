Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?

Сегодня состоялся брифинг главного тренера «Нефтчи» Юрия Вернидуба. Уже 22 июля «Нефтчи» проведет первый матч во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций против минского «Динамо».

«Мы провели успешные сборы в Словении, - говорит украинский специалист. - Сыграли контрольные матчи с неплохими соперниками. Хотели победить во всех играх, но футболисты были под нагрузками. На сборах нагрузки важнее. Обошлись без травм, и это самое главное.

У нас четыре новых игрока, которые достаточно нас усилили. Продолжаем работу над трансферами. Знаем, на какие позиции нам нужны игроки. Не хотим допускать ошибок.

Постараемся попасть в основную стадию Лиги конференций. Это будет нелегко. И это будет зависеть от нашей игры и от жеребьевки.

Для начала надо пройти минское «Динамо». Они сейчас лидируют в чемпионате Беларуси. Чемпионат у них в разгаре. Нам будет нелегко, но мы будем готовы».