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Обстрелы Днепропетровской области: есть погибшие и пострадавшие

обновлено 20:40
20:40 557

В результате обстрелов Днепропетровской области в субботу один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Около 40 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. На Никопольщине бил по Никополю, Покровской, Мировской, Красногригоревской, Марганецкой общинах. Повреждены лицей, частные дома, грузовик. Загорелись легковые авто, поля с пшеницей и горохом. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. 70-летняя женщина в тяжелом состоянии», — написал Ганжа.

Также, по его словам, обстрелам подверглись Синельниковский район, где были атакованы Васильковская, Раевская и Межевская общины, а также Слобожанская и Подгородненская общины Днепровского района. 

«На Криворожье страдали Кривой Рог и Зеленодольская община. Повреждена инфраструктура. Погиб мужчина», — добавил Ганжа.

*** 18:32

Российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, погиб один человек, сообщили местные власти.

По данным главы областной администрации Олега Кипера, в акватории Черного моря атаке подверглось торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды.

В результате обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения. Помимо судна, повреждены различные объекты инфраструктуры — здания, резервуары и складские помещения.

Российские СМИ приводят подробности атаки ВС РФ на украинские порты. По их данным, ударные беспилотники поразили сухогруз в порту «Южный» и еще два судна в порту «Одесса».

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