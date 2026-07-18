Обстрелы Днепропетровской области: есть погибшие и пострадавшие

В результате обстрелов Днепропетровской области в субботу один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Около 40 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. На Никопольщине бил по Никополю, Покровской, Мировской, Красногригоревской, Марганецкой общинах. Повреждены лицей, частные дома, грузовик. Загорелись легковые авто, поля с пшеницей и горохом. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. 70-летняя женщина в тяжелом состоянии», — написал Ганжа.

Также, по его словам, обстрелам подверглись Синельниковский район, где были атакованы Васильковская, Раевская и Межевская общины, а также Слобожанская и Подгородненская общины Днепровского района.

«На Криворожье страдали Кривой Рог и Зеленодольская община. Повреждена инфраструктура. Погиб мужчина», — добавил Ганжа.