Зеленский убеждает Свириденко стать послом

«Люди, приближенные к президенту, сообщили, что он до сих пор пытается убедить ее занять этот пост, который выпадает на решающий момент в войне и в отношениях с администрацией Дональда Трампа», — пишет FT.

Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины 258 голосами «за» отправила в отставку премьер-министр Свириденко и ее Кабинет министров. Сама Свириденко ходатайствовала о своем увольнении, объяснив впоследствии публично, что причиной «стала необходимость обновления правительства» накануне тяжелой зимы. Когда стало известно, что НАБУ готовит подозрение для посла Украины в США Ольги Стефанишиной, на Банковой появилась идея, что заменить ее на этом посту может Свириденко, которую неплохо воспринимают на Западе. А сама экс-премьер, по данным СМИ, против этого.