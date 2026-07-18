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Зеленский убеждает Свириденко стать послом

Financial Times
18:56 738

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает бывшего премьер-министра Юлию Свириденко стать послом в США, пишет Financial Times, ссылаясь на источники в окружении главы государства. Издание называет Свириденко главной кандидатурой президента на эту роль.

«Люди, приближенные к президенту, сообщили, что он до сих пор пытается убедить ее занять этот пост, который выпадает на решающий момент в войне и в отношениях с администрацией Дональда Трампа», — пишет FT.

Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины 258 голосами «за» отправила в отставку премьер-министр Свириденко и ее Кабинет министров. Сама Свириденко ходатайствовала о своем увольнении, объяснив впоследствии публично, что причиной «стала необходимость обновления правительства» накануне тяжелой зимы. Когда стало известно, что НАБУ готовит подозрение для посла Украины в США Ольги Стефанишиной, на Банковой появилась идея, что заменить ее на этом посту может Свириденко, которую неплохо воспринимают на Западе. А сама экс-премьер, по данным СМИ, против этого.

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