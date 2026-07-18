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Администрация Трампа не знает, как завершить войну

BILD
19:12 1079

Отсутствие общего видения финала войны с Ираном внутри администрации президента США Дональда Трампа превращает нынешний конфликт в непредсказуемую и политически рискованную игру.

Обозреватель Politico Даша Бернс в своей статье для BILD подчеркивает, что администрация Дональда Трампа застряла в ежедневной рутине военных ударов по Ирану, не имея при этом стратегии завершения конфликта.

Бернс, которая изучает работу президента уже десять лет, констатирует отсутствие у Белого дома четкого плана выхода из ситуации. При этом внутри самой верхушки власти наблюдается глубокий раскол между президентом и вице-президентом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, по словам Бернс, фактически потерпел аппаратное поражение: его попытки воспрепятствовать началу военных операций против Ирана не увенчались успехом. Тем не менее, вице-президент пытается использовать сложившуюся ситуацию для укрепления личного политического капитала. Его окружение делает ставку на создание имиджа «миротворца». Даже если инициатива с декларацией о намерениях между странами потерпит крах, для Вэнса, как отмечают инсайдеры, это не критично. «Важна картинка — образ вице-президента, которого общественность и весь мир воспринимают как человека, желающего закончить эту войну», — пишет Бернс.

В то же время цели Дональда Трампа лежат в иной плоскости. Поскольку он не претендует на переизбрание, президент сфокусирован исключительно на вопросах собственного исторического наследия. Как утверждает автор колонки, Трамп изначально стремился дистанцироваться от конфликта и возлагал большие надежды на дипломатический процесс. Однако президент, вероятно, переоценил надежность договоренностей, и теперь, когда мирный процесс буксует, он вынужден выбирать военный путь, в необходимости которого сомневаются даже его сторонники.

Главная сложность текущей ситуации заключается в стиле управления страной. Даша Бернс подчеркивает, что все ключевые решения принимаются в максимально узком кругу, где единоличное мнение президента является определяющим. Отсутствие прозрачной стратегии и коллективного обсуждения привело к тому, что развитие событий остается непредсказуемым.

Автор резюмирует, что именно такая закрытость принятия решений превращает противостояние с Ираном в «трампистский» конфликт. Никто в окружении президента не может предложить ясного сценария завершения войны, а ее исход остается совершенно открытым, полностью завися от воли одного человека.

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