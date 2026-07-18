USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Новость дня
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан

Скандал с суррогатной матерью вынудил депутата Бундестага уйти в отставку

19:30 617

Глава фракции правящего альянса Германии ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан решил уйти в отставку на фоне давления, которое на него обрушилось после того, как он и его супруг завели ребенка с помощью суррогатной матери. Об этом говорится в письме политика, с которым ознакомилось издание Spiegel.

Как следует из письма Шпана членам фракции в Бундестаге, он решил покинуть свой пост. Ранее издание узнало из партийных кругов, что канцлер Фридрих Мерц (ХДС) также призвал Шпана уйти в отставку.

В письме Шпан сообщил, что его личное счастье – создание семьи вместе со своим партнером – несовместимо с его политической должностью.

Причиной его отставки стала дискуссия о суррогатном материнстве, услугами которого воспользовался председатель фракции ХДС/ХСС. Шпан долгое время выступал против моделей суррогатного материнства. Теперь он и его супруг Даниэль Функе стали родителями именно таким образом. Суррогатную мать нашли в США, поскольку в Германии суррогатное материнство запрещено законом.

Это вызвало массовую критику в адрес председателя фракции. Шпан, по-видимому, был удивлен этой критикой или, по крайней мере, ее масштабами.

По его словам, разрыв между его личным решением завести ребенка с помощью суррогатного материнства и вполне понятными ожиданиями в отношении него как председателя фракции ХДС/ХСС оказался больше, чем он ожидал.

«Одно стало для меня все более очевидным в течение последних дней: моя семья – это для меня самое главное», – сообщил политик из ХДС в своем письме. После этого он поблагодарил фракцию за совместную работу.

Скандал разразился после того, как Шпан и его супруг Даниэль Функе в среду сообщили о рождении сына от суррогатной матери.

Обстрелы Днепропетровской области: есть погибшие и пострадавшие
Обстрелы Днепропетровской области: есть погибшие и пострадавшие обновлено 20:40
20:40 560
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия обновлено 19:22
19:22 9525
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
19:15 622
Администрация Трампа не знает, как завершить войну
Администрация Трампа не знает, как завершить войну BILD
19:12 1085
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
18:14 1117
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы?
17:18 4060
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана Наш спецреп
14:06 2204
TRIPP+ заходит в Армению через шахту…
TRIPP+ заходит в Армению через шахту… наш обзор; все еще актуально
10:47 5020
Российские наемники попали в засаду
Российские наемники попали в засаду видео
16:44 3449
Азербайджанец избран вице-президентом Европейского союза шахмат
Азербайджанец избран вице-президентом Европейского союза шахмат ФОТО
16:31 1912
У мэра Нью-Йорка нет забот, кроме Нетаньяху
У мэра Нью-Йорка нет забот, кроме Нетаньяху
16:22 2016

ЭТО ВАЖНО

Обстрелы Днепропетровской области: есть погибшие и пострадавшие
Обстрелы Днепропетровской области: есть погибшие и пострадавшие обновлено 20:40
20:40 560
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия обновлено 19:22
19:22 9525
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
19:15 622
Администрация Трампа не знает, как завершить войну
Администрация Трампа не знает, как завершить войну BILD
19:12 1085
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
18:14 1117
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы?
17:18 4060
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана Наш спецреп
14:06 2204
TRIPP+ заходит в Армению через шахту…
TRIPP+ заходит в Армению через шахту… наш обзор; все еще актуально
10:47 5020
Российские наемники попали в засаду
Российские наемники попали в засаду видео
16:44 3449
Азербайджанец избран вице-президентом Европейского союза шахмат
Азербайджанец избран вице-президентом Европейского союза шахмат ФОТО
16:31 1912
У мэра Нью-Йорка нет забот, кроме Нетаньяху
У мэра Нью-Йорка нет забот, кроме Нетаньяху
16:22 2016
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться