Скандал с суррогатной матерью вынудил депутата Бундестага уйти в отставку

Глава фракции правящего альянса Германии ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан решил уйти в отставку на фоне давления, которое на него обрушилось после того, как он и его супруг завели ребенка с помощью суррогатной матери. Об этом говорится в письме политика, с которым ознакомилось издание Spiegel.

Как следует из письма Шпана членам фракции в Бундестаге, он решил покинуть свой пост. Ранее издание узнало из партийных кругов, что канцлер Фридрих Мерц (ХДС) также призвал Шпана уйти в отставку.

В письме Шпан сообщил, что его личное счастье – создание семьи вместе со своим партнером – несовместимо с его политической должностью.

Причиной его отставки стала дискуссия о суррогатном материнстве, услугами которого воспользовался председатель фракции ХДС/ХСС. Шпан долгое время выступал против моделей суррогатного материнства. Теперь он и его супруг Даниэль Функе стали родителями именно таким образом. Суррогатную мать нашли в США, поскольку в Германии суррогатное материнство запрещено законом.

Это вызвало массовую критику в адрес председателя фракции. Шпан, по-видимому, был удивлен этой критикой или, по крайней мере, ее масштабами.

По его словам, разрыв между его личным решением завести ребенка с помощью суррогатного материнства и вполне понятными ожиданиями в отношении него как председателя фракции ХДС/ХСС оказался больше, чем он ожидал.

«Одно стало для меня все более очевидным в течение последних дней: моя семья – это для меня самое главное», – сообщил политик из ХДС в своем письме. После этого он поблагодарил фракцию за совместную работу.

Скандал разразился после того, как Шпан и его супруг Даниэль Функе в среду сообщили о рождении сына от суррогатной матери.