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Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан

Американцы «отсекают» важнейший порт Ирана

19:53 775

В результате американских ударов по транспортной инфраструктуре иранский город Бендер-Аббас с населением в полмиллиона человек, в котором расположен важнейший портовый терминал страны, оказался практически полностью изолирован. Об этом пишет The Telegraph.

«В течение недели США бомбили южные города, усиливая давление на Иран с целью заставить его отказаться от контроля над Ормузским проливом. Но теперь американские военные взялись за транспортные артерии, соединяющие ключевые южные порты с остальной частью страны», — пишут авторы.

По данным издания, ВС США в последние дни наносят авиаудары по мостам и железным дорогам в Иране, в частности в провинции Хормозган, что позволило отрезать доступ к городу Бендер-Аббас. Это является нарушением со стороны США Женевских конвенций, согласно которым ее участники обязаны разграничивать военные и гражданские объекты, отмечается в статье.

Бендер-Аббас находится в 60 км от самой узкой части Ормузского пролива. Через него проходит свыше 50% поставок промышленного оборудования, потребительских товаров, а также более 90% поставок сырой нефти. По данным Al Jazeera, расположение города помогает иранским властям обходить американские санкции и экспортировать нефть.

В окрестностях этого города также расположена главная военно-морская база Ирана, имеющая ключевое значение для контролирования Ормуза.

Экс-чиновник Пентагона Майкл Рубин считает, что администрация американского лидера Дональда Трампа все больше убеждается в том, что отсечение портового города является ключом к открытию жизненно важного морского пути.

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