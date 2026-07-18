Ливан отвечает на ультиматум «Хезболлы»

Ливанские власти заявили, что у «Хезболлы» нет достаточной политической поддержки для свержения правительства. По словам официального источника, угрозы смены власти не соответствуют нынешней расстановке сил в стране.

Собеседник ливанской газеты Nidaa Al Watan отметил, что для отстранения правительства необходимо парламентское большинство, которым движение не располагает. Он также подчеркнул, что политическая ситуация в Ливане изменилась, поэтому сценарии, возможные в прошлом, сегодня не отражают реальность.

На этом фоне президент Ливана Жозеф Аун готовится к четырехдневному визиту в США, где, как ожидается, проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио и другими представителями американской администрации.

Источник также сообщил, что отмена видеоконференции между представителями ливанской и израильской сторон была связана исключительно с техническими причинами. При этом, по его словам, армия не должна вмешиваться в политические процессы.

В свою очередь источники в ливанской армии сообщили, что вопрос присутствия вооруженных формирований не планируется решать силовым путем. По их словам, власти намерены добиваться урегулирования посредством политического диалога, поскольку прямое столкновение армии с «Хезболлой» может привести к тяжелым последствиям для страны.