Президент Венгрии сдался

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции, предусматривающую в том числе его отстранение от должности. Об этом он сообщил в своем видеообращении, пишет Index.

Отмечается, что решению предшествовала длившаяся месяцами политическая и конституционно-правовая дискуссия. У президента республики было пять дней на подписание принятой поправки, срок истекал сегодня.

Шуйок заявил, что в соответствии с действующей Конституцией у него нет возможности воспользоваться правом вето против «нарушающей конституционные принципы», но принятой Государственным собранием как учредительной властью в рамках законной процедуры поправки.

«Я выполняю свою обязанность, закрепленную в Основном законе, после тщательного взвешивания своих юридических возможностей и по зову совести», — заявил он.

Он также отметил, что не подал в отставку вопреки давлению, исходя из конституционного порядка и авторитета института главы государства. Действующий глава государства отметил, что 17-я поправка стала переломным моментом в венгерской конституционной демократии. Шуйок добавил, что исключительная ответственность за это решение и его последствия лежит на новом правительстве Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр внес в парламент проект изменений в Конституцию относительно отстранения президента от власти.

Венгерский парламент принял поправку во время заседания, состоявшегося 13 июля. Она предусматривает отстранение президента и назначение нового в течение 30 дней, а также ограничение депутатских сроков. Законопроект принимали в отсутствие оппозиции, которая бойкотировала заседание.