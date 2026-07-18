USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Новость дня
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан

Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США

21:13 1348

Иранские СМИ опубликовали послание Верховного лидера аятоллы Моджтабы Хаменеи.

«Нарушение соглашения в очередной раз доказывает ничтожность и недействительность подписи президента США.

Сегодня «Великий сатана» вновь явил свое истинное лицо без маски, чтобы этот мрачный опыт преступления и недобросовестности послужил еще одним веским свидетельством лживости, нерациональности, ненадежности и порочности Соединенных Штатов.

Теперь, когда американский враг стремится разжечь войну, неся при этом еще более тяжелые издержки и еще больший позор, он должен знать, что у дорогой иранской нации и Фронта сопротивления найдутся для него незабываемые уроки, примеры которых в последние дни уже продемонстрировали доблесть мусульманских бойцов и мужество жителей южного региона», — говорится в его послании.

Орёл возвращается на рассвете…
Орёл возвращается на рассвете… Наша публицистика
11:11 5987
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского ФОТО
22:22 758
Ракетный удар по парку развлечений в Одесской области: есть погибшие
Ракетный удар по парку развлечений в Одесской области: есть погибшие обновлено 22:13
22:13 1633
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
21:13 1349
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия обновлено 19:22
19:22 10672
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
19:15 1226
Администрация Трампа не знает, как завершить войну
Администрация Трампа не знает, как завершить войну BILD
19:12 2002
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
18:14 1639
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы?
17:18 5751
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана Наш спецреп
14:06 2472
TRIPP+ заходит в Армению через шахту…
TRIPP+ заходит в Армению через шахту… наш обзор; все еще актуально
10:47 5353

ЭТО ВАЖНО

Орёл возвращается на рассвете…
Орёл возвращается на рассвете… Наша публицистика
11:11 5987
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского ФОТО
22:22 758
Ракетный удар по парку развлечений в Одесской области: есть погибшие
Ракетный удар по парку развлечений в Одесской области: есть погибшие обновлено 22:13
22:13 1633
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
21:13 1349
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия обновлено 19:22
19:22 10672
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
19:15 1226
Администрация Трампа не знает, как завершить войну
Администрация Трампа не знает, как завершить войну BILD
19:12 2002
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
18:14 1639
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы?
17:18 5751
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана Наш спецреп
14:06 2472
TRIPP+ заходит в Армению через шахту…
TRIPP+ заходит в Армению через шахту… наш обзор; все еще актуально
10:47 5353
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться