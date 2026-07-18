Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США

«Нарушение соглашения в очередной раз доказывает ничтожность и недействительность подписи президента США.

Сегодня «Великий сатана» вновь явил свое истинное лицо без маски, чтобы этот мрачный опыт преступления и недобросовестности послужил еще одним веским свидетельством лживости, нерациональности, ненадежности и порочности Соединенных Штатов.

Теперь, когда американский враг стремится разжечь войну, неся при этом еще более тяжелые издержки и еще больший позор, он должен знать, что у дорогой иранской нации и Фронта сопротивления найдутся для него незабываемые уроки, примеры которых в последние дни уже продемонстрировали доблесть мусульманских бойцов и мужество жителей южного региона», — говорится в его послании.