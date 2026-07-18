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Сто тысяч за подписку на Трампа

21:35 924

Компания президента США Дональда Трампа может начать предоставлять ранний доступ к публикациям президента на платформе Truth Social за ежемесячную плату до $100 000, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Речь идет о сервисе Truth API.

Трейдеры и хедж-фонды платят огромные суммы за сверхскоростные потоки данных, поскольку каждая миллисекунда имеет значение при реагировании на новости, способные повлиять на рынки. Объявление 16 июля о продукте API вызвало негативную реакцию на Уолл-стрит, отмечает FT.

Посты Трампа регулярно обрушивают или поднимают рынки – недавно его заявление о переговорах с Ираном обвалило котировки нефти, а сообщение о паузе в тарифах спровоцировало рекордный рост S&P 500 на 9,5%. Он также рекламировал отдельные акции, хваля такие компании, как Nvidia и Apple, что способствовало росту стоимости их ценных бумаг.

В Trump Media & Technology Group Corp (TMTG) указывают, что сервис будет работать круглосуточно. «Миллисекунды – это большое дело в этом мире. Фирмы высокочастотной торговли и систематические количественные хедж-фонды определенно захотят этот продукт», – заявил генеральный директор американской компании, занимающейся рыночной инфраструктурой.

16 июля CNN сообщил, что Трамп продвигал в социальной сети Truth Social более 20 компаний вскоре после покупки их акций. Журналисты обнаружили 44 случая, когда Трамп приобретал акции 21 компании в течение недели до публикации положительных сообщений о них в соцсети.

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