CENTCOM о гибели американских военных

Центральное командование США (CENTCOM) сообщает, что в пятницу в Иордании в ходе выполнения боевой задачи погибли двое американских военнослужащих, в то время как силы США и их партнеров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников.

Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести.

Четверо американских военнослужащих были эвакуированы по медицинским показаниям в иорданские госпитали, но к настоящему моменту уже выписаны, остальные получившие легкие ранения вернулись к исполнению обязанностей.