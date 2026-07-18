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Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан

CENTCOM о гибели американских военных

21:57 1047

Центральное командование США (CENTCOM) сообщает, что в пятницу в Иордании в ходе выполнения боевой задачи погибли двое американских военнослужащих, в то время как силы США и их партнеров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников.

Еще один американский военнослужащий числится пропавшим без вести.

Четверо американских военнослужащих были эвакуированы по медицинским показаниям в иорданские госпитали, но к настоящему моменту уже выписаны, остальные получившие легкие ранения вернулись к исполнению обязанностей.

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