В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского

Депутаты Верховной Рады Украины инициировали сбор подписей с запросом к президенту об увольнении главкома Александра Сырского. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, сообщает zn.ua.

По его словам, необходимо собрать не менее 226 подписей, чтобы направить запрос президенту страны Владимиру Зеленскому. У народных избранников есть время до понедельника, чтобы поддержать инициативу.

В случае одобрения это фактически станет решением парламента, хотя окончательное слово остается за президентом в качестве Главнокомандующего (ст. 106 Конституции).

Кроме того, депутаты требуют назначать нового главнокомандующего по критериям эффективности и технологических результатов, а также ввести регулярные закрытые отчеты военного руководства перед профильным комитетом Совета.

Ранее издание Financial Times сообщило о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского на фоне начавшихся после отставки министра обороны Михаила Федорова масштабных протестов — по данным издания, на выходных должны пройти собеседования с возможными кандидатами на этот пост.

Ранее Зеленский признал, что между главкомом ВСУ Александром Сырским и бывшим министром обороны Михаилом Федоровым существует конфликт, который и послужил причиной отставки последнего.