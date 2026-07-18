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Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан

В Ботсване встревожены вербовкой на войну с Украиной

22:56 205

Министерство международных отношений Ботсваны заявило, что все больше ее граждан заманивают предложениями трудоустройства и принуждают воевать на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Ботсваны.

В субботнем заявлении министерство предостерегло граждан Ботсваны от принятия предложений о трудоустройстве без предварительной проверки их достоверности. По его данным, многих обманным путем заманивают за границу, а затем принуждают участвовать в боевых действиях против Украины.

«Число граждан Ботсваны, которых вводят в заблуждение относительно таких договоренностей, растет с тревожной скоростью», — говорится в заявлении ведомства. 

Министерство добавило, что «продолжает получать отчаянные звонки от граждан Ботсваны, которые уже находятся на передовой и рассказывают об опасных условиях, в которых они оказались».

Bloomberg отмечает, что лица, вербовавшие африканцев для участия в войне России против Украины, были арестованы и привлечены к ответственности в Кении и Южной Африке.

В феврале в отчете некоммерческой организации Inpact, реализующей программу All Eyes On Wagner, указано, что по меньшей мере 316 африканцев погибли на войне против Украины, причем многие из них имели минимальную военную подготовку. Кения заявила, что было завербовано 1 000 ее граждан.

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