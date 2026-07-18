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У побережья Омана атакован танкер

18 июля 2026, 23:24 650

Танкер подвергся нападению в 100 км к востоку от побережья Омана. Об этом проинформировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщения об инциденте с участием торгового судна и вооруженных сил примерно в 100 км к востоку от Дукма, Оман. В сообщениях указывается, что танкер оказался затронут продолжающейся военной деятельностью в регионе», — говорится в заявлении британского координационного центра.

«Властям известно об этом, и соответствующие расследования продолжаются», — отмечается в уведомлении UKMTO.

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