У побережья Омана атакован танкер

Танкер подвергся нападению в 100 км к востоку от побережья Омана. Об этом проинформировал Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщения об инциденте с участием торгового судна и вооруженных сил примерно в 100 км к востоку от Дукма, Оман. В сообщениях указывается, что танкер оказался затронут продолжающейся военной деятельностью в регионе», — говорится в заявлении британского координационного центра.

«Властям известно об этом, и соответствующие расследования продолжаются», — отмечается в уведомлении UKMTO.