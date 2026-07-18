Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5 тысяч

Эта цифра продолжает расти по мере того, как спасатели разбирают завалы и ищут людей среди обломков после землетрясений, произошедших 24 июня.

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в прошлом месяце, возросло до 5069 человек.

К международным спасательным отрядам присоединились тысячи венесуэльских экстренных служб, которые пытаются найти людей, оказавшихся под завалами. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес назвала произошедшее «самой жестокой природной катастрофой» в истории Венесуэлы.

По данным правительства Венесуэлы, повреждения получили 856 зданий, из них 190 полностью разрушены. Пострадали и сотни других объектов инфраструктуры, в том числе мосты и дороги. Сильнее всего разрушения пришлись на северный прибрежный штат Ла-Гуайра.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с разницей в 39 секунд. С тех пор было зарегистрировано более 1300 повторных подземных толчков.

По словам Родригес, Венесуэле удалось получить на восстановление после землетрясений 346 миллионов долларов (302 миллиона евро) из ранее замороженных ресурсов Международного валютного фонда.

Более 20 000 человек лишились домов, многие из них сейчас живут в переполненных временных лагерях. Гуманитарные организации предупреждают, что в части убежищ нет стабильных поставок безопасной питьевой воды и надлежащих санитарных условий, что повышает риск распространения заболеваний.

МВФ и Всемирный банк в апреле объявили о возобновлении отношений с Венесуэлой после военной интервенции США, в результате которой в январе был отстранен от власти Николас Мадуро. Связи с МВФ и Всемирным банком были заморожены с 2019 года.

Соединенные Штаты также выделили более 300 миллионов долларов (262 миллиона евро) в виде гуманитарной помощи.