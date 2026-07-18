USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Новость дня
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5 тысяч

18 июля 2026, 23:48 311

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в прошлом месяце, возросло до 5069 человек.

Эта цифра продолжает расти по мере того, как спасатели разбирают завалы и ищут людей среди обломков после землетрясений, произошедших 24 июня.

К международным спасательным отрядам присоединились тысячи венесуэльских экстренных служб, которые пытаются найти людей, оказавшихся под завалами. Исполняющая обязанности президента Делси Родригес назвала произошедшее «самой жестокой природной катастрофой» в истории Венесуэлы.

По данным правительства Венесуэлы, повреждения получили 856 зданий, из них 190 полностью разрушены. Пострадали и сотни других объектов инфраструктуры, в том числе мосты и дороги. Сильнее всего разрушения пришлись на северный прибрежный штат Ла-Гуайра.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с разницей в 39 секунд. С тех пор было зарегистрировано более 1300 повторных подземных толчков.

По словам Родригес, Венесуэле удалось получить на восстановление после землетрясений 346 миллионов долларов (302 миллиона евро) из ранее замороженных ресурсов Международного валютного фонда.

Более 20 000 человек лишились домов, многие из них сейчас живут в переполненных временных лагерях. Гуманитарные организации предупреждают, что в части убежищ нет стабильных поставок безопасной питьевой воды и надлежащих санитарных условий, что повышает риск распространения заболеваний.

МВФ и Всемирный банк в апреле объявили о возобновлении отношений с Венесуэлой после военной интервенции США, в результате которой в январе был отстранен от власти Николас Мадуро. Связи с МВФ и Всемирным банком были заморожены с 2019 года. 

Соединенные Штаты также выделили более 300 миллионов долларов (262 миллиона евро) в виде гуманитарной помощи.

Орёл возвращается на рассвете…
Орёл возвращается на рассвете… Наша публицистика
18 июля 2026, 11:11 6657
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского ФОТО
18 июля 2026, 22:22 1944
Атака на Харьковскую область: 11 пострадавших
Атака на Харьковскую область: 11 пострадавших обновлено 00:32
00:32 2633
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
18 июля 2026, 21:13 2078
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия обновлено 19:22
18 июля 2026, 19:22 11322
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
18 июля 2026, 19:15 1608
Администрация Трампа не знает, как завершить войну
Администрация Трампа не знает, как завершить войну BILD
18 июля 2026, 19:12 2499
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
18 июля 2026, 18:14 1971
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы?
18 июля 2026, 17:18 6853
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана Наш спецреп
18 июля 2026, 14:06 2672
TRIPP+ заходит в Армению через шахту…
TRIPP+ заходит в Армению через шахту… наш обзор; все еще актуально
18 июля 2026, 10:47 5611

ЭТО ВАЖНО

Орёл возвращается на рассвете…
Орёл возвращается на рассвете… Наша публицистика
18 июля 2026, 11:11 6657
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского ФОТО
18 июля 2026, 22:22 1944
Атака на Харьковскую область: 11 пострадавших
Атака на Харьковскую область: 11 пострадавших обновлено 00:32
00:32 2633
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
18 июля 2026, 21:13 2078
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия обновлено 19:22
18 июля 2026, 19:22 11322
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
18 июля 2026, 19:15 1608
Администрация Трампа не знает, как завершить войну
Администрация Трампа не знает, как завершить войну BILD
18 июля 2026, 19:12 2499
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
18 июля 2026, 18:14 1971
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы?
18 июля 2026, 17:18 6853
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана
Ни дороги, ни воды, ни канализации… Реалии Локбатана Наш спецреп
18 июля 2026, 14:06 2672
TRIPP+ заходит в Армению через шахту…
TRIPP+ заходит в Армению через шахту… наш обзор; все еще актуально
18 июля 2026, 10:47 5611
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться