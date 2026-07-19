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США намерены выделить гранты для поддержки MAGA-инициатив

Financial Times
00:49 185

Администрация президента США Дональда Трампа готовится выделить гранты для поддержки инициатив, связанных с движением MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») в Европе и за ее пределами. Об этом сообщила со ссылкой на документ газета Financial Times (FT).

Она отмечает, что одна из основных целей этих грантов — укрепление в Европе, в частности в Великобритании, свободы слова, которая, по утверждению Белого дома, находится под угрозой. Согласно документу, изученному изданием, речь идет о выделении около $2 млн на «борьбу с цензурой» и планах по предоставлению $5 млн на «развитие цивилизационного альянса» в Европе.

В число потенциальных направлений использования гранта также входят инициативы по защите «свободы выражения мнений, политической конкуренции и национального суверенитета» на континенте, отмечает FT. 

Помимо перечисленных вариантов финансирования инициатив в Европе, самый крупный грант в размере около $40 млн предлагается выделить американскому «Мемориальному фонду жертв коммунизма».

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