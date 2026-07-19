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Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан

В Киеве протестуют третий день подряд

01:14 100

В центре Киева снова собралась многолюдная акция протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова. По оценке «Интерфакс-Украина», на площади Ивана Франко, рядом с Крещатиком, собралось около 10 тысяч человек.

35-летний министр, в прошлом возглавлявший ведомство цифровой траснформации, популярен в Украине. Его имя связано с изменившимся образом войны, широким использованием беспилотных систем и успешным «ослеплением» российских войск из-за отключения нелегальных терминалов Starlink.

Президент Зеленский признал, что не смог разрешить трения между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Нового министра обороны Зеленский пока не назначил, а предложил исполнять обязанности министра Евгению Хмаре, до того так же временно возглавлявшего Службу безопасности Украины. У многих из пришедших на протест — лозунги с призывом отправить Сырского в отставку и вернуть Федорова на прежний пост.

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