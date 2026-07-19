Госдеп предупреждает американцев

Госдепартамент рекомендует американцам по всему миру, в первую очередь на Ближнем Востоке, проявлять повышенную осторожность из-за потенциальных угроз в сфере безопасности, в том числе связанных с Ираном. Об этом говорится в распространенном американским внешнеполитическим ведомством заявлении.

«В связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, есть возможность непредвиденной эскалации», — отмечается в нем. «Мы напоминаем американцам в этом регионе о необходимости по-прежнему проявлять осторожность и призываем их следить за новостями, чтобы быть в курсе последних событий. Госдепартамент рекомендует американцам по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, проявлять повышенную осторожность», — подчеркнули в ведомстве.

«Дипломатические объекты США за рубежом, в том числе за пределами Ближнего Востока, становились объектами нападений, — уточнили в Госдепе. — Группировки, поддерживающие Иран, могут предпринять шаги против других интересов США за рубежом или объектов по всему миру, связанных с Соединенными Штатами и американцами».

«Американцам, находящимся за рубежом, нужно следовать рекомендациям, которые приводятся в предупреждениях относительно безопасности, распространяемых ближайшими посольствами или консульствами США, — уточнил Госдеп. — Отмены рейсов и периодическое закрытие воздушного пространства могут нарушить транспортное сообщение».