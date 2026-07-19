USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Новость дня
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан

Матч за 3-е место на ЧМ-2026: Англия и Франция забили 10 голов

ВИДЕО, ДОПОЛНЕНО
Отдел спорта
06:19 1458

В Майами сыгран матч за 3-е место чемпионата мира по футболу. Встречались неудачники полуфиналов - сборные Франции и Англии.

В матче было забито 10 голов. Англичане победили со счетом 6:4 и стали обладателями бронзовых медалей.

По ходу матча Англия выигрывала со счетом 4:0. Французы сократили разницу в счете до 3:4, но в итоге все же проиграли.

У англичан хет-триком отметился Букайо Сака. У французов два мяча забил Килиан Мбаппе, который на данный момент с 10 голами является лучшим бомбардиром ЧМ-2026.

Сегодня в Нью-Йорке состоится финальный матч мундиаля. В 23:00 по бакинскому времени на поле выйдут сборные Испании и Аргентины.

Матч за 3-е место на ЧМ-2026: Англия и Франция забили 10 голов
Матч за 3-е место на ЧМ-2026: Англия и Франция забили 10 голов ВИДЕО, ДОПОЛНЕНО
06:19 1459
Иран грозит ударить по воздушным и морским гаваням ОАЭ
Иран грозит ударить по воздушным и морским гаваням ОАЭ обновлено 19:05
18 июля 2026, 19:05 11419
Орёл возвращается на рассвете…
Орёл возвращается на рассвете… Наша публицистика
18 июля 2026, 11:11 7583
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского ФОТО
18 июля 2026, 22:22 3057
Атака на Харьковскую область: 11 пострадавших
Атака на Харьковскую область: 11 пострадавших обновлено 00:32
00:32 3115
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
18 июля 2026, 21:13 2855
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия обновлено 19:22
18 июля 2026, 19:22 12097
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
18 июля 2026, 19:15 2153
Администрация Трампа не знает, как завершить войну
Администрация Трампа не знает, как завершить войну BILD
18 июля 2026, 19:12 3116
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
18 июля 2026, 18:14 2325
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы?
18 июля 2026, 17:18 8291

ЭТО ВАЖНО

Матч за 3-е место на ЧМ-2026: Англия и Франция забили 10 голов
Матч за 3-е место на ЧМ-2026: Англия и Франция забили 10 голов ВИДЕО, ДОПОЛНЕНО
06:19 1459
Иран грозит ударить по воздушным и морским гаваням ОАЭ
Иран грозит ударить по воздушным и морским гаваням ОАЭ обновлено 19:05
18 июля 2026, 19:05 11419
Орёл возвращается на рассвете…
Орёл возвращается на рассвете… Наша публицистика
18 июля 2026, 11:11 7583
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского
В Раде начали сбор подписей за увольнение Сырского ФОТО
18 июля 2026, 22:22 3057
Атака на Харьковскую область: 11 пострадавших
Атака на Харьковскую область: 11 пострадавших обновлено 00:32
00:32 3115
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
Моджтаба обещает «незабываемые уроки» для США
18 июля 2026, 21:13 2855
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия обновлено 19:22
18 июля 2026, 19:22 12097
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
Тело погибшего в Одессе капитана корабля отправлено в Азербайджан
18 июля 2026, 19:15 2153
Администрация Трампа не знает, как завершить войну
Администрация Трампа не знает, как завершить войну BILD
18 июля 2026, 19:12 3116
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
Готов ли «Нефтчи» к матчам с минским «Динамо»?
18 июля 2026, 18:14 2325
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы?
18 июля 2026, 17:18 8291
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться