Матч за 3-е место на ЧМ-2026: Англия и Франция забили 10 голов

В Майами сыгран матч за 3-е место чемпионата мира по футболу. Встречались неудачники полуфиналов - сборные Франции и Англии.

В матче было забито 10 голов. Англичане победили со счетом 6:4 и стали обладателями бронзовых медалей.

По ходу матча Англия выигрывала со счетом 4:0. Французы сократили разницу в счете до 3:4, но в итоге все же проиграли.

У англичан хет-триком отметился Букайо Сака. У французов два мяча забил Килиан Мбаппе, который на данный момент с 10 голами является лучшим бомбардиром ЧМ-2026.

Сегодня в Нью-Йорке состоится финальный матч мундиаля. В 23:00 по бакинскому времени на поле выйдут сборные Испании и Аргентины.