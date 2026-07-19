Масштабный ракетный удар по Киеву. Под обстрел попали и районы вблизи посольства Азербайджана

Министерство обороны РФ в утренней сводке по итогам ночного массированного удара по Киеву заявило о поражении предприятий ВПК и логистических центров в столице Украины и Киевской области.

Оборонное ведомство утверждает, что в ночь на воскресенье удары были нанесены по киевскому предприятию «Артем», которое производит системы управления для украинских крылатых ракет FР-5 «Фламинго»; предприятию «Меридиан» имени Сергея Королева, выпускающему комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД».

Также, как заявляют в Минобороны России, российские военные нанесли удар по инновационному терминалу «Новая почта», который осуществляет, по утверждению российских военных, доставку и хранение продукции двойного назначения, а также объекты компании «Оаклайн», которая производит комплектующие для беспилотников «Дип страйк».

Власти Киева и области ранее сообщали об ударах по торговому центру, нескольким нежилым и офисным зданиям, кинотеатру, жилому дому, складскому комплексу в Бучанском районе под Киевом и вестибюлю станции метро.

15 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести в результате ночной ракетной атаки на Киев, сообщила Государственная служба по ЧС Украины.

В сообщении Верховной Рады говорится, что «такие действия еще раз доказывают: цель РФ — уничтожение нашего государства и устрашение украинцев».