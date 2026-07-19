Масштабный ракетный удар по Киеву. Под обстрел попали и районы вблизи посольства Азербайджана

Министерство обороны РФ в утренней сводке по итогам ночного массированного удара по Киеву заявило о поражении предприятий ВПК и логистических центров в столице Украины и Киевской области.
Оборонное ведомство утверждает, что в ночь на воскресенье удары были нанесены по киевскому предприятию «Артем», которое производит системы управления для украинских крылатых ракет FР-5 «Фламинго»; предприятию «Меридиан» имени Сергея Королева, выпускающему комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД».
Также, как заявляют в Минобороны России, российские военные нанесли удар по инновационному терминалу «Новая почта», который осуществляет, по утверждению российских военных, доставку и хранение продукции двойного назначения, а также объекты компании «Оаклайн», которая производит комплектующие для беспилотников «Дип страйк».
Власти Киева и области ранее сообщали об ударах по торговому центру, нескольким нежилым и офисным зданиям, кинотеатру, жилому дому, складскому комплексу в Бучанском районе под Киевом и вестибюлю станции метро.
15 человек получили травмы и ранения различной степени тяжести в результате ночной ракетной атаки на Киев, сообщила Государственная служба по ЧС Украины.
В сообщении Верховной Рады говорится, что «такие действия еще раз доказывают: цель РФ — уничтожение нашего государства и устрашение украинцев».
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Российская армия в ночь на воскресенье, 19 июля, массированно атаковала Киев ракетами. Из-за атаки в украинской столице прогремели многочисленные взрывы.
В Днепровском районе в результате удара произошло задымление возле торгового центра, из-за падения обломков загорелось здание общежития. В Шевченковском районе горела трехэтажная пристройка к административному зданию. Также повреждены более 10 припаркованных автомобилей. В расположенном рядом жилом доме выбиты окна. В Соломенском районе обломки упали рядом с девятиэтажкой, повредив остекление, там же зафиксировано возгорание на крыше здания супермаркета и в соседнем с ним жилом доме, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По последним данным, пострадали восемь человек. Киевская городская военная администрация сообщила об одном погибшем.
По сообщению АзерТАдж, в ходе ударов России по Киеву баллистическими ракетами под обстрел попали и районы, расположенные рядом с посольством Азербайджана в Украине. Разрушения и пожар произошли на расстоянии 200–250 метров от административного здания посольства. Точной информации о том, получило ли здание посольства Азербайджана повреждения, пока нет, отмечает агентство.
Украинские мониторинговые каналы пишут, что по украинской столице предварительно россияне запустили 31 баллистическую ракету и около 12 «Цирконов».
July 19, 2026
July 19, 2026
July 19, 2026
Взрывной волной в вестибюле станции «Лукьяновская» метрополитена Киева выбиты стекла, повреждена облицовка, сорваны потолочные панели, станция «Лукьяновская» закрыта, пишут украинские СМИ.
Также этой ночью россияне атаковали беспилотниками Запорожье. В результате атаки горели частный жилой дом и учебное заведение. Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о гибели в ночь на воскресенье жителя Синельниковского района. Повреждения также получили частные строения.