Боевые действия не стихают. США бомбят Иран и теряют военных. Тегеран готовит «более суровый удар»

В ночь на воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило о новой, восьмой серии ударов по иранским целям. «В ходе восьмой подряд ночи американских ударов силы CENTCOM успешно поразили иранские военные объекты береговой разведки и противовоздушной обороны, морские объекты, а также склады ракет и беспилотников, продолжая ослаблять иранский военный потенциал», - говорится в заявлении. Командование отметило, что удары наносились также по «силам Корпуса стражей исламской революции, которые 17 июля атаковали американских военнослужащих в Иордании». CENTCOM сообщает, что «более 50 000 американских военнослужащих находятся на службе по всему Ближнему Востоку. Они продолжают поддерживать повышенную боевую готовность, сосредоточены на выполнении своей миссии, обладают высокой боевой эффективностью и готовы к любому развитию событий».

Агентство Tasnim тем временем сообщало, что ВС США нанесли серию авиаударов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. По его данным, на острове прогремело по меньшей мере шесть взрывов в результате ракетных ударов. Иранские СМИ также сообщали, что удары были нанесены по иранским портам Бендер-Аббас и Сирик, которые расположены на побережье Ормузского пролива. Иранская армия, в свою очередь, заявила об ударах с применением беспилотников по двум военным базам США в Кувейте. В заявлении, переданном государственным телеканалом IRIB, иранские военные сообщили, что беспилотники поразили склад боеприпасов на базе Аль-Удейри и радары зенитных ракетных комплексов Patriot на авиабазе Али Аль-Салем. Газета The Wall Street Journal передает, что США направили на Ближний Восток дополнительные группы истребителей на фоне ударов по Ирану. В регион переброшены эскадрильи самолетов-заправщиков и истребителей F-35 и F-16, предназначенных для нанесения ударов по наземным целям. Портал Itamilradar сообщил, что на Ближний Восток, в частности, из Великобритании прибыла группа в составе девяти истребителей пятого поколения F-35. Точное место из развертывания неизвестно. Начальник Центрального штаба армии Ирана генерал-майор Али Абдоллахи заявил в воскресенье о готовящемся «сокрушительном ударе» по американским войскам. В заявлении, опубликованном иранскими государственными СМИ, Абдоллахи назвал США «великим сатаной», а также «преступным, вероломным и лживым врагом».