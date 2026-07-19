Боевые действия не стихают. США бомбят Иран и теряют военных. Тегеран готовит «более суровый удар»

В ночь на воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило о новой, восьмой серии ударов по иранским целям.
«В ходе восьмой подряд ночи американских ударов силы CENTCOM успешно поразили иранские военные объекты береговой разведки и противовоздушной обороны, морские объекты, а также склады ракет и беспилотников, продолжая ослаблять иранский военный потенциал», - говорится в заявлении.
Командование отметило, что удары наносились также по «силам Корпуса стражей исламской революции, которые 17 июля атаковали американских военнослужащих в Иордании».
CENTCOM сообщает, что «более 50 000 американских военнослужащих находятся на службе по всему Ближнему Востоку. Они продолжают поддерживать повышенную боевую готовность, сосредоточены на выполнении своей миссии, обладают высокой боевой эффективностью и готовы к любому развитию событий».
July 19, 2026
Агентство Tasnim тем временем сообщало, что ВС США нанесли серию авиаударов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе. По его данным, на острове прогремело по меньшей мере шесть взрывов в результате ракетных ударов.
Иранские СМИ также сообщали, что удары были нанесены по иранским портам Бендер-Аббас и Сирик, которые расположены на побережье Ормузского пролива.
Иранская армия, в свою очередь, заявила об ударах с применением беспилотников по двум военным базам США в Кувейте. В заявлении, переданном государственным телеканалом IRIB, иранские военные сообщили, что беспилотники поразили склад боеприпасов на базе Аль-Удейри и радары зенитных ракетных комплексов Patriot на авиабазе Али Аль-Салем.
Газета The Wall Street Journal передает, что США направили на Ближний Восток дополнительные группы истребителей на фоне ударов по Ирану. В регион переброшены эскадрильи самолетов-заправщиков и истребителей F-35 и F-16, предназначенных для нанесения ударов по наземным целям.
Портал Itamilradar сообщил, что на Ближний Восток, в частности, из Великобритании прибыла группа в составе девяти истребителей пятого поколения F-35. Точное место из развертывания неизвестно.
Начальник Центрального штаба армии Ирана генерал-майор Али Абдоллахи заявил в воскресенье о готовящемся «сокрушительном ударе» по американским войскам. В заявлении, опубликованном иранскими государственными СМИ, Абдоллахи назвал США «великим сатаной», а также «преступным, вероломным и лживым врагом».
«Любая агрессия или варварство встретят решительный и сокрушительный ответ» со стороны вооруженных сил страны, утверждал он. Генерал-майор пообещал нанести США «более суровый удар», чем в предыдущих столкновениях. «Враг после череды поражений в военном конфликте находит утешение в создании раскола и раздора между народом и его лидерами», - утверждал Абдоллахи.
Газета The New York Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что десятки американских военных были ранены, значительное число вертолетов получили повреждения из-за ударов Ирана по базам США в Иордании. По их оценке, масштаб иранских атак и причиняемый военным объектам США ущерб свидетельствуют о том, что Тегеран не просто располагает значительным ракетным арсеналом, но и научился успешно обходить американские системы ПВО. За последние пять дней исламская республика четыре раза атаковала расположения ВС США в Иордании, указывает издание. В ходе одной из атак удары наносились по базе на востоке королевства, где находились вертолеты Blackhawk, значительное их число было повреждено, пишет газета. Как отмечается, всего в результате бомбардировок были ранены как минимум 29 американских военнослужащих, двое погибли.
Накануне с заявлением выступил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. В тексте заявления говорится, что доверять Соединенным Штатам нельзя, и подпись президента Трампа, поставленная в июне под «Меморандумом о взаимопонимании» по достижению перемирия, «ничего не стоит и не имеет никакого авторитета». Хаменеи заявил, что если «американский враг» желает эскалации конфликта, то должен знать, что у Ирана есть наготове «незабываемые уроки».
В субботу Иран в ответ на американские бомбардировки расширил список своих целей и помимо Иордании, Бахрейна и Кувейта выпустил ракеты по Саудовской Аравии. В начале субботы саудовские системы раннего предупреждения призвали жителей городов Эль-Харж и Янбу спуститься в укрытия. В Эль-Харже, к востоку от Эр-Рияда, находится военная база, где размещены американские солдаты, в Янбу, на берегу Красного моря, находится нефтяной терминал.
Reuters со ссылкой на осведомленные источники пишет, что система раннего предупреждения среагировала на иранскую ракету, и это первый такой инцидент за три месяца, с момента полномасштабной войны в середине апреля.