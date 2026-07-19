В России после атаки дронов загорелась нефтебаза

В ночь на 19 июля беспилотники атаковали нефтебазу в российском Михайловске Ставропольского края, сообщают украинские СМИ со ссылкой на мониторинговые каналы.

РБК-Украина пишет, что целью снова стала нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», одно из самых крупных топливных объектов на юге России. Его используют для приема, хранения и распределения бензина и дизельного топлива.

Утром в воскресенье губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров сообщил, что «в окрестностях Ставрополя отражают атаку вражеских БПЛА. Есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Работают пожарные и другие экстренные службы. Введен режим ЧС местного уровня».

За последние две недели это третья атака на нефтебазу в Михайловске. Власти края тогда обозначали место ударов как промзону Вязников.